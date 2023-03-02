Hyundai Elantra 7代小改款提前露出，重點在於外觀進行小幅度調整

導入黑化套件 泰國 Nissan Terra Sport 登場

7Car 小七車觀點

Nissan 專攻東協、中國大陸等市場的越野休旅 Terra 近日宣布在泰國市場推出 Sport 車型，其在外觀上為了呼應運動化的精神，相較於標準車型導入許多黑化套件，建議售價 1,555,000 泰銖起 (約合新台幣 136.8 萬)。

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泰國 Nissan 近日推出 Terra Sport 來強化產品魅力。
Nissan Terra Sport 在外觀方面分別於車頭的水箱護罩、氣壩、霧燈飾條，以及車頂行李架、後視鏡外蓋、窗框等處使用黑色烤漆處理，同時車尾左下角也加入專屬的 SPORT 字樣徽飾；車內部分亦呼應外觀，採用全黑的色調鋪陳，可惜的是頂篷依舊維持淺色的設計。

配備上，Terra 提供 Bose Premium 音響系統，內含 8 顆揚聲器與 1 顆重低音，全新的 9  吋 Display Audio 觸控螢幕內有 NissanConnect 技術，支援 Apple CarPlay 無線連接功能，以及有線 Android Auto 連結。針對第二排和第三排的乘客，還提供了 11  吋顯示螢幕，支援 HDMI 或智能電視連結。全車還設有 5 組 USB 充電插孔( Type A 和 Type C），而前排中央鞍座上也加入無線充電技術（Wireless Charger）。

安全表現上，全車系標準搭載 360° Safety Shield 主動安全科技，包含了 AEB 自動緊急煞車系統（附行人偵測功能）、BSW車側盲點警示系統、RCTA後方車流警示系統、LDW車道偏離警示系統、遠光燈輔助以及RAB後方自動緊急煞車系統等。

動力部分，泰規 Terra 採用 YS23DDTT 2.3L 雙渦輪增壓柴油引擎，搭配 7 速手自排變速箱，提供 190PS / 3,750 rpm、450Nm / 1,500-2,500 rpm 的最大輸出。而 4WD 車型也提供 2WD、4H、4LO 的驅動模式適應各種路況。Terra 車系首度於 2018 年在中國大陸首發，定位介於 X-Trail 與 Armada 之間，後續也在包括菲律賓、泰國及印尼等東協市場推出，國內並未導入。

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