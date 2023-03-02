樣貌與配備同步更新　2024 年式 Subaru Legacy / Outback 車系於美國上市

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美國市場的 2024 年式 Legacy 車系屬於去年 5 月發表的第七代小改款版本，外觀換上全新車頭面貌，水箱罩中與廠徽連貫的格柵延伸至頭燈，車內配置雖無更動，但頂級 Touring XT 則增加 Slate Black Nappa 皮革來提升豪華氛圍。至於 Outback 車系除了 Widerness 車型配有專屬外觀越野套件之外，其餘車型皆換上全新設計的車頭造型，包含水箱護罩、LED 頭燈、前保桿等處，營造出更為侵略性的風貌。另外車側亦保留輪拱及車身下緣的黑色塑料，但輪拱則多出導流的空氣力學設計。
安全防護方面，2024 年式 Legacy 與 Outback 的 EyeSight 系統的前攝影鏡頭照射範圍進一步加大，以利在十字路口能以更快的運算速度辨識行車或自行車，並且新增主動緊急轉向功能，能與盲點、車道變換輔助系統、後方交通警示偕同運作，能於時速 80km/h 以下在必要時進行剎車輔助避免碰撞發生。高階車型新增單向廣角鏡頭，擴大後方攝影鏡頭的照射視野，同時也換裝全新的電子數位後視鏡，配有自動亮度調整、指南針與後方顯影等功能。
動力配置方面，2024 年式 Legacy 與 Outback 均提供 2.5 升自然進氣水平對臥引擎或 2.4 升水平對臥渦輪引擎，搭配 Lineartronic CVT 變速箱可發揮出 260hp / 38.3kgm 最大馬力，而 2.5 升車型則有 185hp / 24.3kgm 的表現。
國內市場方面，目前 Subaru 總代理台灣意美汽車未販售 Legacy 車系，而最新 2023 年式 Outback 車系的編成與建議售價分別是 2.5 i-T ES LITE (新台幣 159.8 萬元起) 與 2.5 i-T ES (新台幣 162.8 萬元起，可選雙色內裝)，本月底前購車領牌可享 100 萬 36 期 0 利率與 5 年或 12 萬公里原廠保固。