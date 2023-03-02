1.25 升柴油與 1.5 升汽油兩款動力選擇　DFSK C37 MPV 於菲律賓推出

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C37 MPV 的車身尺碼長寬高分別是 4,500x1,680x1,960 (mm)，軸距則為 3,050mm，前後輪距均為 1,435mm，車側配置滑門，後方採用上掀式尾門，空重為 1,290 公斤，總重為 1,970 公斤，車內可選擇 7 人座、8 人座、9 人座或 11 人座的座椅配置。底盤方面，C37 MPV 採用前麥花臣搭配後非獨立葉片彈簧式懸吊系統，煞車系統為雙迴路設計的前碟後鼓式。
動力配置方面，C37 MPV 提供1.3 升柴油引擎或 1.5 升汽油引擎兩款動力選擇，其中柴油引擎代號為 SFD12B，可輸出 55kW (約 73.76hp) 最大功率及 190Nm 峰值扭力，而汽油引擎代號為 DK15-06VVT，可輸出 85kW (約 114hp) 最大功率及 148Nm 峰值扭力，搭配 5 速手排及後輪驅動，極速為 140km/h，油箱容量為 55 公升，柴油平均油耗為 20km/L，汽油平均油耗約為 13.89km/L。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前正販售包含金穩發 S2.5t 及大穩發 S2.5t 兩款小貨車在內的商用車，而本文介紹的廂型車則尚未導入，關於該廠引進新車的消息，本站將持續追蹤。