今年第四季導入臺灣　Kia EV9 全貌將於 3/15 正式公開

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Kia 近日於 YouTube 官方頻道釋出旗艦純電休旅 EV9 登場預告短片，除了展示出該車前衛的外觀輪廓，同時更明確表示將在 3/15 正式公開其面貌。目前詳細相關消息尚未明瞭，但國內總代理台灣森那美起亞就曾在去年 11/14 舉辦的 Kia Inspiration Day 記者會活動上宣布將在今年第四季導入臺灣，值得令人期待。
Kia EV9 概念車最早於 2021 洛杉磯車展登場，採用與 EV6 相同電動車模組化平台 (E-GMP) 打造，外觀方面以 Opposites United 全新的設計語言，呈現出棱角分明的外觀輪廓。進入到座艙，中控台配有一具橫向的 27 吋全液晶儀表板，並配有環艙氣氛燈、全景式天窗，另外對應永續發展的議題，內裝材質採用大量回收材料製成。
動力表現方面原廠目前尚未公布，但據了解 EV9 預期將搭載容量為 73kWh 的電池模組，充滿一次電最多可行駛 483 公里，並支援 350kW 直流快充，電量從 10%~80% 僅需 20 到 30 分鐘內完成。
在全球電能化高速發展的趨勢下，數家汽車大廠紛紛公布屬於自己的產品藍圖，而 Hyundai-Kia 集團先前就擬定了「S 計畫」，目標是在 2025 年前，推出 11 款電動車，2030 年時每年銷售達 323 萬輛電動汽車，並佔據電動汽車市場的 12%。隨原廠釋出更多有關於 EV9 的詳細資訊，本站也將持續追蹤，帶給讀者第一手消息。