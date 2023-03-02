以2024重回油電雙料冠軍為目標，Kymco Ionex給你「豹豹」，第二季聯名車、電池、換電櫃上路

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在日前Kymco的一場經銷商春酒活動中，無預警展示包含機車、電池、換電櫃在內的Ionex「豹紋系列」，令在場所有與會人士驚嘆不已。Kymco董事長柯勝峯在春酒致詞中表示，「在最初政府提出公規換電系統的時空背景下，即使不被外界看好，Kymco仍是獨排眾議於東京推出Ionex，讓市場免於單一廠商壟斷；時至今日，Ionex已經在市場上獲得一定聲量，且在經銷夥伴的努力下不僅2022年第4季站穩電動機車市場第二名，更在2023年1月市佔率超過20%，也強調未來Kymco會推出更多符合消費者期望的產品，與經銷夥伴持續往前。」而柯勝峯也表示，「業績要看長期並不能只看一個月，但期待2023年都能維持15%以上市佔並逐月進步，而機種銷售比例方面，i-One系列大約佔 六成，其中i-One Air與i-One Fly最受歡迎，兩機種銷售比例非常接近。」
至於原本備受看好的微型電動機車方面，他透露實際銷售狀況並不如預期，主要是這類機種原本的便民、無牌照，等同於電動自行車的概念，但納管後要戴安全帽、需繳保險費等反倒讓許多民眾卻步，同時價格上和綠牌電動機種差距不算大，縱使具有在家充電、無須支付電池資費的優點，卻也在市場上形成轉購的現象，甚至也讓不少業者進入銷售寒冬，因此這部分仍有待持續觀察。
根據了解，Kymco即將推出的「豹紋系列」是藝人比莉所給的概念，因為她不僅身為Ionex的代言人，更有「豹紋教母」的稱號，而且豹紋更是流行史上的不敗趨勢，因此Kymco計畫將結合豹紋與Ionex旗下的i-One Air、電池和換電櫃，讓「豹紋」出現在大街小巷；同時還會搭配「賣到豹」、「換到豹」的活動，也就是銷售第一名的經銷商就可以獲得豹紋換電櫃，而電池部分則是每10次換電就有2-3次有機會拿到豹紋電池。而這次展示的豹紋i-One Air、電池和換電櫃僅是概念方向，待第二季上路後就會有正式版本。
至於接下來的目標是什麼，柯勝峯表示「2024年不僅要拿回油車銷售冠軍，還要拿下電動機車冠軍，不過這只是目標，還有很大的努力空間。所以從燃油機車到電動機車都將陸續推出新機種，敬請大家拭目以待。」此外在海外布局方面，柯勝峯指出東南亞為首要戰略市場，第二則是印度，這兩個市場都將是Kymco很重要的標的，Ionex要以什麼策略進入目前都已有定案，也進入最後的階段，因此近期內將會有答案。