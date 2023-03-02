折合新台幣 103.4 萬起　第五代 Toyota Prius PHEV 將在日本上市

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第 5 代 Toyota Prius 採用第二代 TNGA 平台打造，外觀以平整且流線的造型輪廓創造出更優異的風阻表現，車頭兩側配置銳利細長的 LED 燈組，保險桿進氣口周圍採用鋁質部件做為裝飾，四處輪拱以黑色烤漆搭配，後門把手被整合在 C 柱上，車尾同樣採用掀背開啟並套用辨識度極高的貫穿式尾燈，足踏 19 吋雙色多幅樣式輪框。
座艙配置了 12.3 吋多媒體觸控介面，儀表檯下方保留部分實體按鍵以操控電熱通風座椅及恆溫空調，另外也配有兩個 Type C 充電插座，排檔採用電傳式設計，周遭具備 EV Mode、駕駛模式切換、電子手煞車、Auto Hold 的操控鍵。儀錶板更導入首創的照明通知系統，除了增添氛圍燈之外，還融入了 Toyota Safety Sense 的最新功能，當檢測到危險時，照明會在警報響起前閃爍以提醒駕駛。PHEV 車型更獨家具備外接電源裝置，將汽車作為電源使用，方便各項電器需求。
PHEV 車型採用 2.0L 直列四缸引擎，配上高效動力馬達及鋰離子電池，可輸出 164 kW（223 PS）最大綜效馬力，官方聲稱 0-100 公里加速可在 6.7 秒達成，並具備 “Regeneration Boost” 動能回充系統。若使用 17 吋輪圈，將擁有 105 公里最大純電續航里程，其平均油耗更可達 30.1 km/L，較上一代提升 75%。車頂配置的太陽能板每年可提供約 1,250 公里的純電里程，並可作為空調系統供電來源，減輕驅動電池的消耗。
Prius 車系最早於 1997 年推出，成為早期商品化生產的油電混合車款的代表產品之一，後續發展出共 4 個世代，國內市場由和泰汽車自第二代開始導入，並且在第三代時少量引進 Prius PHV 插電式版本，第四代 (代號 XW50) 從 2015 年 9 月問世迄今，已在車壇征戰多年。第五代 Pruis 在去年 11 月問世後就受到全球各地的喜愛，不過國內總代理和泰汽車目前卻尚未透露任何相關訊息，本站也將持續追蹤報導。