預計第二季上市　Lexus RZ 450e 將於 3/5 首度在國內展出

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RZ 車系為 Lexus 採用 e-TNGA 平台打造的純電動休旅作品，外觀上採取類跨界跑格的造型，車頭維持 Lexus 既有的家族化紡錘體式造型，保桿兩側使用了亮黑色的塗裝，並可選擇雙色塗裝，包含水箱罩、引擎蓋與車頂都為同色設計。頭燈同樣有著倒勾形的 LED 日行燈，加上細長的設計，整體視覺相當具有侵略性。尺碼部分，車身長寬高分別是 4,805mm x 1,895mm x 1,635mm，軸距達 2,850mm。
來到車側，RZ 450e 的 B、C、D 柱採用隱藏式設計，營造出懸浮式車頂感受，車身前腰線從前葉子板上延伸至車身中部，配合前車門下方勾勒起來的線條，提供更加動感的效果；後腰線彎曲更加明顯，增進後葉子板的肌理感。此外，輪拱上也可以看到採用黑色的輪眉設計，搭配放射狀輪圈設計，展現濃厚的運動風格。車尾部分，配備近年新車常見的貫穿式 LED 燈組，並搭配車頂擾流翼與鴨尾設計，雙層的擾流設計也為帶來較為年輕的氣息。
內裝方面，RZ 450e 採用與全新 NX 車系相同的 Tazuna 全環繞駕駛座艙概念，以數位式儀表和導向駕駛人的多媒體觸控螢幕建構而成，最大配備 14 吋觸控螢幕，可支援 OTA 線上更新與手機 Apple CarPlay、Android Auto 等功能，中央鞍座則採全新的電子換檔模組，按鍵式車門開關也與 NX 相同。
值得一提的是，Lexus RZ 採用全新 Steer by Wire 可變比電子線控轉向系統，造型獨特的方向盤擁有正負約 150°的轉向角，當 LTA 車道循跡系統啟用時，同樣提供溫和的轉向感和平穩的車輛動態。駕駛輔助系統方面，RZ 配備最新的 LSS+ 3.0，提供基礎的 Level 2 等級的駕駛輔助功能。
動力配置方面，RZ 450e 單一車型，採用前後獨立雙馬達系統，前馬達最大功率為 150kW、後馬達最大功率則為 80kW，配備 71.4kWh 電池，經 J-WLTC 模式約有 450 公里的續航表現。全新的 DIRECT4 電子動態四驅系統則能根據車輛輪速、油門踏板和方向盤轉向角度所收集的訊息來更精準地控制前後輪的動力分配，分配比例在 0:100 到 100: 0之間，並會隨時在車輛加、減速、過彎時改變比例。
和泰汽車於今年新春記者會時確認 RZ 450e 將在今年第二季導入，並將於第二季登台。此外，充電網路強化同樣為 Lexus 品牌 2023 年的營運重點，和泰汽車今年將於全台建置 12 站專屬快充站（18 支 CCS1、6 支 CHAdeMO），可預料 RZ450e 將會是今年重點車款，而和泰汽車也將整合多間第三方充電營運商，建置整合式充電平台，預計初期可提供約 220 支 DC 快充槍，佈建環島充電網路，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。