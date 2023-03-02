電動兩輪機能性的詮釋　BMW CE 04 Vagabund Moto Concept 正式亮相

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BMW CE 04 Vagabund Moto Concept 車殼擁有格外引人注目的白、深綠、米色和黑等配色，在前擋泥板以及方向燈上還配上俏皮的笑臉圖案，在車輛尾部也配置了多功能儲物箱，側邊更可放置一塊全尺寸的衝浪板，以清新、現代的設計風格吸引年輕族群。不僅有著前衛的外觀設計，車身結構採用傳統鋼管結構，大量採用幾何線條堆疊出科技的立體感受，前輪由直徑為 35mm 正叉管控制，後輪則採用實心單搖臂設計，並搭配大型胎圈配置。
動力表現上，原廠工程師在 CE 04 的電池和後輪之間的車架中安裝了一個永磁電動馬達，其最大輸出為 31 kW (42 hp)，0 到 50km/h 僅需 2.6 秒，並具備 ECO、RAIN、ROAD 三種駕馭模式。極速可達 120km/h。續航方面，配備 60.6 Ah (8.9kWh) 的鋰離子電池組，可提供約 130 公里里程。利用普通家用插座、壁掛式充電站或公共充電座充飽時間約 4 小時 20 分鐘，若選擇原廠提供的 6.9kW 快速充電器，充電時間則可縮短至 1 小時 40 分鐘。若電池電量僅為 20%，使用快速充電器可在 45 分鐘內將電量充至 80%。
BMW 透過 i3、i8 佈局新能源市場的基礎之後，近年來陸續發表採用新世代電能技術的 iX、BMW i4 以及 Mini Electric 等純電車款。在二輪方面則選擇先以概念車的形式觀望市場概況，同時在電池技術趨於成熟發展之下，2012 年便推出 C Evolution 二輪電動概念車，經過將近 10 年的發展，在各方面都擁有更加成熟的展現。