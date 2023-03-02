上市首月訂單破 2,800 張 / Wagon 車型最受歡迎　第 4.5 代 Ford Focus 成為二月國產中型車銷

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

第 4.5 代 Ford Focus 在今年 1 月亮相後在國內汽車市場的話題不斷，福特六和今日 3/2 更表示該車系在臺灣正式上市後，訂單總計已經超過 2,800 張，掛牌數亦拿下中型車 2 月銷售冠軍，擁有相當亮眼的表現。本站日前也有搶先試駕過 Focus Wagon 最高階的 ST-Line X Vignale 車型，詳細報導請點此查閱

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Ford Focus
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第四代小改款 Ford Focus 車系在保留原先運動化的輪廓下，針對外觀細節進行革新，並導入 13.2 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕、SYNC®4 娛樂通訊整合系統與多項與德同規科技配備，成功吸引許多潛在買家注意 (Hatchback 建議售價為 83.9 萬元起至 97.9 萬元起；Active 則為 90.9 萬元起至 96.9 萬元起)。而本次更備受矚目的國產化 Wagon 旅行車款 (建議售價為 89.9 萬元起至 105.9 萬元起) 由於接單比例較高，候車期約兩個月，預計在今年第二季中後期逐漸舒緩。

Ford Focus
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至於由 Ford Performance 操刀調教並限量販售 350 台 (受限於德國 Saarlouis 工廠產能限制) 的進口 ST X Hatchback 6MT (148.9 萬起) 及 ST X Wagon 7AT (156.9 萬起) 也在上市後立即售完。官方表示已累積超過 1,000 張訂單等候交車，目前正持續向歐洲爭取更多配額。

Ford Focus
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第四代 Ford Focus 憑著優異的動能與配備成為國內相當熱門的車種，其中訴求運動化表現的 ST-Line 車型更是當中的翹楚，往往是車系中賣最好的。另外採德國進口的 ST / ST Wagon 雖然訂價較高，不過亦能滿足不同層級消費者的需求。國產化 Focus Wagon 則重燃了許多一家之主對於旅行車的熱情以及渴望。而車系中最入門的 X 車型也因為齊全的配備成為新焦點，本站近日已進行實拍報導，不久後也將實施深入試駕，敬請期待。

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