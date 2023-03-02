強化操控與配備　日規新年式 Lexus NX 登場

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本次日規新年式 NX 車系的改動，分為操控、安全與配備部分，其中操控部分是基於 Lexus Driving Signature 理念而來，進一步強化水箱架、後懸吊等處的剛性，並且調整懸吊系統的圈簧阻尼、電子輔助轉向系統的輔助程度等，而 NX 350 車型更針對起步加速時的引擎與變速箱反應重新設定，原廠強調將變得更為靈敏且具有貼背感。而 "version L" 及 "F SPORT" 更標準配置 20 吋胎圈組，其中 "version L" 的鋁合金輪圈施以金屬灰色烤漆，"F SPORT" 則施以黑色烤漆。
內裝方面，日規新年式 NX 車系提供更多樣化的座艙配色選項，並且使門飾板、手套箱蓋、中央飾板等部位均可搭配與座椅中央包覆材質相同的色調，以強化整體的質感與視覺效果。此外，日規新年式 NX 車內也提供前後雙鏡頭行車記錄器。
安全防護方面，日規新年式 NX 車系針對 Lexus Safety System+ 增加低速油門誤踩抑制功能，並且在行人、自行車騎士、前方車輛之外，增加偵測牆壁的功能。而 PDA 駕駛輔助功能可偵測行人、自行車騎士、靜止車輛，也可判斷交叉路口與彎道，帶來部分加速與轉向輔助功能。至於 Lexus Teammate Advanced Park 自動停車輔助系統可支援路邊停車或倒車入庫，並且可在誤採油門時主動預防碰撞。
國內市場方面，Lexus 總代理和泰汽車日前於官網更新 2024 年式 NX 車系編成及建議售價，分別為 NX 200 菁英版 (171 萬元起)、NX 200 豪華版 (181萬元起)、NX 250 豪華版 (197 萬元起)、NX 250 頂級版 (207 萬元起)、NX 350 F Sport 版 (257 萬元起)、NX 350h 豪華版 (207 萬元起)、NX 350h 頂級版 (227 萬元起)、NX 350h 旗艦特別版 (251 萬元起)、NX 350h 旗艦版(257 萬元起)、NX 450h+ 豪華版 (237 萬元起)、NX 450h+ F Sport 版 (284 萬元起)，較先前調漲 8 至 11 萬元。