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增加露營舒適性　Volkswagen California Surf 於英國正式推出

7Car 小七車觀點

英國 Volkswagen 近日針對 California 露營車型推出 Surf 版本，產品定位介於 Beach 和 Ocean 之間，建議售價為 £68234 英鎊 (約合新臺幣 250 萬元) 起，主要針對車室新增烹飪廚具及舒適配備，提升在外野炊的生活品質。

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Volkswagen California Surf 針對前排座椅部分新增電動加熱功能，另外也標配 3 區 Climatronic 恆溫空調，並且導入 8 吋 “Ready to Discover” 車載資訊系統介面 (支援 App Connect 手機多媒體連結功能)，後方起居空間更增列了瓦斯爐具以及可拆卸式不銹鋼洗碗槽，同時具備手動式抬升液壓式固定車頂。外觀更享有 18 吋 Clayton 鋁圈。

動力與科技方面，採用 2.0 升 TDI 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及 4MOTION 全時四輪驅動，可輸出 150 匹最大馬力及 34.7kg-m 峰值扭力。同時配有 MQB 電控系統，提供速度感應式電子輔助轉向系統、側風穩定系統輔助系統、Rear Assist 顯影式停車導引系統、PDC 前後停車導引系統、定速巡航系統 (含限速裝置)、MCB 二次碰撞預煞系統及 ASR 加速循跡控制系統等科技配備。

露營風氣近年來相當盛行，近年受到疫情影響也讓全球旅遊出現生機，如 Volkswagen California 這樣的廂型露營車也跟著推層出新，吸引露營愛好者的目光。國內方面，台灣福斯商旅近年來也分別有導入 T6.1 California 車系以及 Caddy California，提供國人不同的尺碼選擇。

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