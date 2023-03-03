外觀細部小改、追加科技配備 第七代小改款 Honda City 印度首發

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主攻東協市場的第七代 Honda City 率先於印度市場發表小改款車型。在外觀部分，小改款City 其車頭的家族化 Solid Wing 鍍鉻飾條面積縮小，同時換上與泰規五門掀背車相似的蜂巢式水箱護罩設計，保險桿兩側的霧燈飾蓋及線條更為運動化，同時換上新設計的輪圈，而這次 Honda 原廠也在印度市場追加全新的藍色塗裝，使得全車系共計有 6 種車色供選擇。
內裝方面整體維持既有的鋪陳，但是下放不少的科技新配備，如儀表版是以類比指針搭配 7 吋液晶螢幕的半數位設計，中控台也導入全新的 9 吋多媒體觸控螢幕，並能夠支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 連結功能，中央鞍座上也導入手機無線充電面板，另外還新增 TPMS 胎壓監測系統，而且雨刷也具備雨滴感應功能。其於安全配備在高規車型上維持 6 顆安全氣囊的配置，但原先的 Honda Sensing 先進主動安全科技則再增加新功能，除了原有的 ACC 主動式定速巡航，CMB 自動緊急剎車，RDM 車道偏移輔助，LKA 車道保持輔助和AHB 遠近光燈自動切換之外，還導入 LSF 低速跟隨輔助和LCDN 前車駛離警示兩個新功能。
動力系統提供兩款選項，其中 1.5 升 i-VTEC 自然進氣引擎，最大馬力為 119hp，峰值扭力 145Nm，官方公布平均油耗值為 18.4 km/L，另一款則是 1.5L i-MMD 混合動力，綜合輸出達到 126hp、253Nm，油耗值可達 27.13 km/L。