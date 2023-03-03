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與日本時尚品牌聯名 Toyota Aygo X Undercover 限量 5,000 台登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

經過稍早的預告後，Toyota 如期在近日舉辦的巴黎時尚周上正式公開發表 Aygo X Undercover 聯名限量車型，為其加入專屬的外觀和內裝設計元素，替這款個性化小車展現另外獨特的一面。

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Toyota 發表 Aygo X Undercover 聯名車型，在歐洲市場限量 5,000 台。
Aygo X Undercover 的造型靈感來自於巴黎和東京的都市風貌為靈感，結合虛擬和現實世界的場景。全車塗裝採用灰色搭配黑色塗裝，在輪圈、氣壩及側裙等處都有紅色的元素點綴。車內方面則主打珊瑚紅色調，並加入 CHAOS / BLANCE 英文字母組成的地墊。

說起 Undercover，其是著名的日本街頭服飾，由時裝設計師高橋淳（Jun Takahashi）於1994  年創立，其主打街頭龐克風格，並深受美國影響的輪廓而聞名，其下推出的產品包括 T 恤、帽衫、圓領毛衣、夾克和配飾。而該品牌在 2003年首次參加巴黎時裝週，從此成為巴黎時裝圈重點關注對象。Undercover 除了有自身的創作風格，還曾經與 Nike和 Uniqlo 等知名服飾品牌合作過，是日本潮流界的知名品牌。

Aygo X 車系自 2005 年推出以來， 一直是 Toyota在歐洲市場體積最小、價格最實惠的入門車款。前兩代車型是與 Peugeot & Citroen 所合作開發，而第三代車型開始則完全由 Toyota 獨立開發，並從傳統的掀背車重新定位到跨界車款。其動力系統採用 1.0 升 12 汽門直列三缸汽油引擎，搭配 5 速手排或  S-CVT 無段變速系統，提供 71hp 最大馬力與 93Nm 最大扭力，擁有 20.4km.L (S-CVT，WLTP 規範) 油耗表現。Aygo X Undercover 將限量發售 5,000 輛，但官方並未透露其價格。

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