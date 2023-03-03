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Honda 宣布將以 Civic Type R Pace Car 參加印第賽車

7Car 小七車觀點

Honda 近日宣布將以 Civic Type R Pace Car 參加 2023 IndyCar 印第賽車的揭幕戰，與一般市售車相比，Civic Type R Pace Car 換上了 Honda 工程師重新調校的剎車系統，包含競技用的碟盤、賽車來令片及金屬油管等，車內也加入了四點式安全帶。

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Honda 宣布將以 Civic Type R Pace Car 參加 2023 IndyCar 印第賽車的揭幕戰。
Honda 於 2017 年在北美市場首度提供 Civic Type R，而這次代號 FL5 的 Type R 則是二度進軍北美市場。FL5 Civic Type R 採用代號 K20C1 2.0 升VTEC 直列四缸渦輪增壓引擎，官方宣稱其渦輪系統尺寸、形狀均經過重新設計，並且增加進氣流量以及主動閥門排氣系統，搭配六速手排變速箱，可發揮出 315hp / 6,500rpm 最大馬力，最大扭力則為 420 Nm / 2,600~4,000rpm，並僅在 Honda 埼玉縣 Yorii 工廠量產。

美規 Civic Type R 於去年 9 月宣布在當地上市，全車系起價為 43,990 美元（約合新台幣 135 萬），比舊款車型約上漲 5,000 美元 (約合新台幣 15.3 萬)。全車系提供 5 種顏色選擇，其中 3 種顏色需要加價 395 美元，車主亦可以選擇升級 3,100 美元的 19  吋鍛造輪圈（原廠標配消光黑色）、2,250 美元的碳纖維尾翼和 400 美元的 Alcantara 方向盤。

11 代 Civic 已在今年 2 月正式在台亮相，但這次台灣本田導入的是e:HEV 油電車型，至於 Type R 是否會正式引進還有待未來的銷售表現才能定論。但 FL5 Civic Type R 據悉已有貿易商著手導入中，並開出新台幣 328 萬的預接單價格，首波僅有 10 輛配額，而入手門檻也較上一代 FK8 時期要多出將近 100 萬之譜，可見其魅力非凡。

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