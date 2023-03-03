皇冠即將登台　第十六代 Toyota Crown 將於 3/30 在國內發表

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外觀方面，Crown Crossover 採用底盤增高的跨界房車造型，車側以類 Coupé 的設計風格勾勒出修長而流線的輪廓，頭尾均配置具有貫穿式 LED 導光條的燈組，車側部分不僅輪拱具備塑料防刮飾板，車門下方亦加入，也具備全包覆式的設計，足踏 19~21 吋鋁合金輪圈，車尾將 CROWN 車型銘排橫列排開，並將牌照框設於保險桿中營造動感。尺碼部分，Crown Crossover 的車身長寬高分別是 4,930x1,840x1,540 (mm)，軸距則為 2,850mm。
內裝方面，Crown Crossover 以水平簡約的鋪陳規劃座艙，儀錶板採用具有深度的數位樣式，中控台配置 12.3 吋多媒體螢幕，而座椅的著座點刻意較前一代的房車提高，原廠表示可提升上下車的便利性，也將帶來更良好的視野。配備部分，Crown Crossover 在不同等級上搭載了駕駛座便利上下車系統、冷熱通風座椅、數位車內後視鏡、前座椅背扶手、全彩抬頭顯示器、10 支揚聲器 8 聲道 Toyota Premiun Audio 音響、感應式電動尾門，國內配備有待原廠後續證實。
底盤與安全防護方面，Crown Crossover 採用 TNGA-K 平台打造，並以高剛性的車體搭配前麥化臣及後獨立連桿式懸吊系統，科技部分配備 Toyota Safety Sense 及 Toyota Teammate 系統，支援 Advanced Drive 塞車輔助功能、Advanced Park 自動停車及駛離車位功能，可支援遙控操作。
行李廂標準置物容積為 450 公升。
動力配置方面，Crown Crossover 在海外提供 2.4 升渦輪油電或 2.5 升自然進氣油電兩種選項，其中 2.4 升渦輪油電是採用 T24A-FTS 引擎搭配 Direct Shift 6 速手自排及 E-Four Advanced 進階電子四輪驅動 (可切換前後 100:0 或 20:80 扭力分配)，綜效最大馬力 349ps，WLTC 平均油耗 15.7km/L；至於 2.5 升自然進氣油電則採用 A25A-FXS 引擎搭配 ECVT 電子無段變速及 E-Four 電子四輪驅動，綜效最大馬力 234ps，WTLC 平均油耗 22.4km/L。關於 Crown Crossover 在國內引進的正確規格與數據，7Car<小七觀點> 將持續追蹤，並在 3/30 帶來更詳細的報導。