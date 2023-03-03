扛起重任！　Aston Martin DBX707 成為 F1 賽事官方醫療車

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與基本的 Aston Martin DBX 不同，DBX707 車頭換上面積更大的前格柵及進氣口，車側換上消光鉻色窗框及全新引擎蓋散熱片設計，車尾換上新款保險桿造型，車頂增加擾流設計，雙後分流器尺寸加大，排氣尾管採用雙邊雙出消光黑式樣。為了提供完善醫療支援，高級的車室內配備了滅火器、醫療袋以及 AED 自動體外心臟去顫器，跑車造型桶椅更具有符合 FIA 標準的 6 點式安全帶。
性能方面，DBX707 採用源自於 Mercedes-AMG 的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，搭配濕式多片離合器 9 速手自排變速箱，可輸出較標準版 DBS V8 高出 157ps 的 707ps 最大馬力，峰值扭力也較標準版 DBX V8 高出 200Nm 的 900Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.1 秒完成。
DBX 車系為 Aston Martin 在 2019 年發表的首款休旅作品，作為品牌成立 106 年來首款 LSUV 作品，在開發過程中，先後於北極冰原、中東沙漠、德國 Autobahn 及 Nürburgring Nordschleife 等全球不同地形中測試，確保能夠滿足層峰消費者的挑剔與需求。國內方面，Aston Martin 總代理永三汽車於 2020 年就開始導入 DBX，基本車價為新台幣 988 萬元起，並於 2022 年 7 月 1 日正式發表了 DBX707 性能旗艦休旅，建議售價為新臺幣 1,438 萬元起。