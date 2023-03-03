黑化套件上身　Volkswagen Tiguan Black Edition 於英國推出

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Tiguan Black Edition 的產品定位介於現有的 R-Line Edition 與 R 之間，在配備上採用車身同色烤漆的 R-Line 保險桿、後方深色隱私玻璃、黑色框窗飾條及黑色烤漆車外後視鏡蓋，足踏 20 吋 Suzuki Black 鋁合金輪圈，車頂具有全景電動天窗，車身採用金屬光澤的烤漆，車內則搭配黑色座艙飾板。
動力配置方面，Tiguan Black Edition 提供 5 種選項，分別是本月初期提供的 1.5 升 TSI 汽油 (最大馬力 150ps)、2.0 升 TDI 柴油 (最大馬力 150ps)，加上後續供應的 2.0 升 TSI 汽油 4MOTION 四輪驅動 (最大馬力 190ps)、2.0 升 TDI 柴油 4MOTION 四輪驅動 (最大馬力 150ps) 以及 2.0 升TDI 柴油 4MOTION 四輪驅動 (最大馬力 200ps)。
國內市場方面，台灣福斯汽車在今年 2/16 時宣布 2023 年式車型售價不會調漲，並且預告首批新車自本月起陸續到港，目前 Tiguan 車系編成與建議售價分別是 280 TSI Life (新台幣 118.8 萬元起)、280 TSI Elegance (新台幣 139.8 萬元起)、330 TSI Elegance Premium (新台幣 164.8 萬元起)、380 TSI R-Line Performance (新台幣 194.8 萬元起) 及 R (新台幣 216.8 萬元起)，而 Tiguan Allspace 的編成與建議售價則分別是 330 TSI Elegance (新台幣 162.8 萬元起)、330 TSI Elegance Premium (新台幣 172.8 萬元起) 與 380 TSI R-Line Performance (新台幣 202.8 萬元起)。