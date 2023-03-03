電龍闖天關 挑戰入門電車級距　SsangYong Korando e-Motion 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀

SsangYong Korando e-Motion 本次試駕的是 SsangYong Korando e-Motion，限時限量優惠價為新臺幣 139.8 萬元起 (正式售價為 148 萬元起)。

SsangYong Korando e-Motion

SsangYong Korando e-Motion 擁有啟發自鯊魚姿態的破浪式車體設計。

SsangYong Korando e-Motion 車頭具有封閉式的輻射式水箱護罩搭配盾鱗式前保桿，營造出有別於它牌的設計風格。

SsangYong Korando e-Motion LED 鱗狀頭燈組以鯊魚鰓裂為靈感，看上去更加運動、強悍。

SsangYong Korando e-Motion

SsangYong Korando e-Motion

SsangYong Korando e-Motion SsangYong Korando e-Motion 擁有 4,465x1,870x1,645(mm) 的車身尺碼，軸距為 2,675mm。

SsangYong Korando e-Motion 車身多處以代表 EV 純電車型的湛藍色元素呈現。

SsangYong Korando e-Motion 具有 Smart Keyless 車門感應鑰匙。

SsangYong Korando e-Motion 17 吋盾鱗狀鋁圈採低風阻造型設計，搭配 215/65R17 的 Nexen Roadian GTX 輪胎。

SsangYong Korando e-Motion SsangYong Korando e-Motion SsangYong Korando e-Motion 車側擁有黑色收邊 C 柱以及懸浮式黑色車頂設計。

SsangYong Korando e-Motion 車尾則配置 LED 箭頭式尾燈，大幅增加夜間辨識度。

SsangYong Korando e-Motion 尾門右方貼有 e-MOTION 字樣金屬銘牌以驗明正身。

SsangYong Korando e-Motion

SsangYong Korando e-Motion 內裝方面同樣以湛藍色元素作為主軸。

SsangYong Korando e-Motion 三輻式多功能方向盤掌握起來手感適中，轉向力道也相當輕盈。

左方用來控制音量大小、方向盤加熱、聲控系統等功能。

SsangYong Korando e-Motion 右方則可控制輔助系統功能。

SsangYong Korando e-Motion 動馬達煞車幫浦可透過方向盤電力回充撥片操控，共有 3 段電力回充模式，強化續航里程。

SsangYong Korando e-Motion 駕駛前方享有 12.3 吋全彩數位液晶儀錶板，資訊投射清晰明瞭。

SsangYong Korando e-Motion SsangYong Korando e-Motion 湛藍色元素在車室周遭皆可見到。

中央配置 9 吋影音主機 (支援 Apple CarPlay 與 Android Auto)，操控起來還算順暢，僅可惜沒有中文化。

SsangYong Korando e-Motion 具有雙區恆溫空調系統，冷車效果相當不錯。

SsangYong Korando e-Motion 下方可看到冷氣出風口、前排電熱 / 通風椅控制鍵，同時還有充電座及 QI 手機無線充電盤。

SsangYong Korando e-Motion 採用 SBW 電子線傳控制排檔，周遭擁有 Drive Mode 駕駛模式切換、停車輔助、電子手剎車、Auto Hold 等功能鍵。

SsangYong Korando e-Motion 下方具有兩個附夾緊功能的杯架及小型置物空間。

SsangYong Korando e-Motion 中央扶手內部空間表現不俗，可容納多項小型物品。

SsangYong Korando e-Motion SsangYong Korando e-Motion 雙前座搭載冷熱 / 通風座椅 (含 3 段風量與電動調整) 並具有 8 向電動調整及 4 向腰靠調整，坐起來十分舒適，長途下來也不太容易疲勞。

SsangYong Korando e-Motion 後排椅背具 2 段傾斜調整，可根據乘客身高及需求改變，空間性也符合國人期待。

SsangYong Korando e-Motion 後排下方設有 AC 115V 充電插座，滿足外接電器需求。

SsangYong Korando e-Motion

尾廂在五人座下提供 551 公升容積表現，後排座椅也擁有 6/4 分離傾倒功能。

SsangYong Korando e-Motion 障板下方具有不深的置物空間，不過相當平整。

SsangYong Korando e-Motion 標配 Deep Control 智能輔助駕駛系統。

SsangYong Korando e-Motion

SsangYong Korando e-Motion 倒車顯影十分清晰，並具有轉向角度虛線，方便駕駛人判讀。

SsangYong Korando e-Motion

SsangYong Korando e-Motion 充電孔設置於車身左前側，並以按壓式開啟充電蓋，支援快充 CCS2 或慢充 Type 2 插頭，採用 100kW 快充可在 33 分鐘內從 20% 充電至 80% (7kW 則為 11 小時)。

SsangYong Korando e-Motion 具有 Drive Mode 行車控制，分為 Comfort/Sport/Eco/Eco+，可根據駕駛需求切換。

SsangYong Korando e-Motion