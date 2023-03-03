電龍闖天關 挑戰入門電車級距　SsangYong Korando e-Motion 試駕

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本次試駕的是 SsangYong Korando e-Motion，限時限量優惠價為新臺幣 139.8 萬元起 (正式售價為 148 萬元起)。新在哪裡？：
●全新第四代大改款車型，且為車系內首部電車作品。
●外型取自 e-SIV Concept，一改現行圓潤的樣貌，線條更為銳利、方正。
●全新數位化 Blaze Cockpit 座艙設計。
●儀錶板採用 10.25 吋全液晶顯示，中控台上的10吋 AVN 多媒體導航影音系統。
●全車系 8 氣囊。
●標配 Deep Control 智能輔助駕駛系統。
SsangYong Korando e-Motion 擁有 4,465x1,870x1,645(mm) 的車身尺碼，軸距同樣為 2,675mm。外觀方面，在維持燃油車型的基本輪廓下，將源自深海鯊魚乘風破浪的設計靈感以及代表 EV 純電車型的湛藍色元素植入，車頭具有封閉式的輻射式水箱護罩及盾鱗式前保桿搭配 LED 鱗狀 (鰓裂) 頭燈組，車側擁有黑色收邊 C 柱以及懸浮式黑色車頂設計，車尾則配置 LED 箭頭式尾燈，足踏 17 吋盾鱗狀鋁圈。同時提供 4 種單色烤漆及 2 種雙色烤漆。
擁有啟發自鯊魚姿態的破浪式車體設計。
車頭具有封閉式的輻射式水箱護罩搭配盾鱗式前保桿，營造出有別於它牌的設計風格。
LED 鱗狀頭燈組以鯊魚鰓裂為靈感，看上去更加運動、強悍。
SsangYong Korando e-Motion 擁有 4,465x1,870x1,645(mm) 的車身尺碼，軸距為 2,675mm。
車身多處以代表 EV 純電車型的湛藍色元素呈現。
具有 Smart Keyless 車門感應鑰匙。
17 吋盾鱗狀鋁圈採低風阻造型設計，搭配 215/65R17 的 Nexen Roadian GTX 輪胎。
車側擁有黑色收邊 C 柱以及懸浮式黑色車頂設計。
車尾則配置 LED 箭頭式尾燈，大幅增加夜間辨識度。
尾門右方貼有 e-MOTION 字樣金屬銘牌以驗明正身。內裝方面同樣以湛藍色元素作為風格主軸並採用沉靜式靜音工程，映入乘客眼簾的是 12.3 吋全彩數位液晶儀錶板搭配 9 吋影音主機 (支援 Apple CarPlay 與 Android Auto)，雙前座電動調整座椅更附有加熱及通風功能，皮革包覆四向調整式方向盤亦同樣附加熱功能，車室內更標配有手機無線充電座、3D 環景式氣氛燈、雙區恆溫空調、電子式駐車系統附 Auto Hold 自動駐車功能等，尾廂在五人座下提供 551 公升容積表現。
內裝方面同樣以湛藍色元素作為主軸。
三輻式多功能方向盤掌握起來手感適中，轉向力道也相當輕盈。
左方用來控制音量大小、方向盤加熱、聲控系統等功能。
右方則可控制輔助系統功能。
動馬達煞車幫浦可透過方向盤電力回充撥片操控，共有 3 段電力回充模式，強化續航里程。
駕駛前方享有 12.3 吋全彩數位液晶儀錶板，資訊投射清晰明瞭。
湛藍色元素在車室周遭皆可見到。
中央配置 9 吋影音主機 (支援 Apple CarPlay 與 Android Auto)，操控起來還算順暢，僅可惜沒有中文化。
具有雙區恆溫空調系統，冷車效果相當不錯。
下方可看到冷氣出風口、前排電熱 / 通風椅控制鍵，同時還有充電座及 QI 手機無線充電盤。
採用 SBW 電子線傳控制排檔，周遭擁有 Drive Mode 駕駛模式切換、停車輔助、電子手剎車、Auto Hold 等功能鍵。
下方具有兩個附夾緊功能的杯架及小型置物空間。
中央扶手內部空間表現不俗，可容納多項小型物品。
雙前座搭載冷熱 / 通風座椅 (含 3 段風量與電動調整) 並具有 8 向電動調整及 4 向腰靠調整，坐起來十分舒適，長途下來也不太容易疲勞。
後排椅背具 2 段傾斜調整，可根據乘客身高及需求改變，空間性也符合國人期待。
後排下方設有 AC 115V 充電插座，滿足外接電器需求。
尾廂在五人座下提供 551 公升容積表現，後排座椅也擁有 6/4 分離傾倒功能。
障板下方具有不深的置物空間，不過相當平整。安全科技方面，全車使用 77% 高張力鋼材，提供出色的剛性和防撞變形功能，更於 2019 年通過 E-NCAP 撞擊測試 5 星評價，同時具有 8 具安全氣囊防護。另外更標配 Deep Control 智能輔助駕駛系統，包含 IACC 自主智慧適應型定速巡航、SHB 智慧型遠光燈輔助系統、FVSW 前車啟動警報系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、SDW 安全車距警示系統、DAW 疲勞駕駛警示系統、LKA 車道維持系統、AEB 自動輔助緊急煞車系統、RCTA 倒車煞車輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、LCW 變換車道警示系統、BSW 盲點偵測警示系統等。
標配 Deep Control 智能輔助駕駛系統。
倒車顯影十分清晰，並具有轉向角度虛線，方便駕駛人判讀。動力方面，採用 61.5 kWh 五區獨立電池莢艙搭配四合一永磁同步馬達，具有SBW 電子線傳控制系統、電動馬達煞車幫浦、Drive Mode 行車控制 (Comfort/Sport/Eco/Eco+)、方向盤電力回充撥片等，可發揮最大馬力 190ps、峰值扭力 36.7kg-m，續航里程可達 347 公里。充電孔設置於車身左前側，並以按壓式開啟充電蓋，支援快充 CCS2 或慢充 Type 2 插頭，採用 100kW 快充可在 33 分鐘內從 20% 充電至 80% (7kW 則為 11 小時)，並可於排檔桿旁可選擇充電槍鎖定，確保充電安全性。
充電孔設置於車身左前側，並以按壓式開啟充電蓋，支援快充 CCS2 或慢充 Type 2 插頭，採用 100kW 快充可在 33 分鐘內從 20% 充電至 80% (7kW 則為 11 小時)。
具有 Drive Mode 行車控制，分為 Comfort/Sport/Eco/Eco+，可根據駕駛需求切換。將 Korando e-Motion 開上路，在舒適模式下的性能數據實際感受起來雖然不算強勁，溫和柔順，但在常規道路上已相當堪用，若放在 Sport 模式則又判若兩車，猛暴的加速度和 G 值依然可以在駕駛臉上增添一抹微笑，電動馬達煞車幫浦可透過方向盤電力回充撥片操控，共有 3 段電力回充模式，強化續航里程。底盤的回饋與歐系車非常相似，卻偏舒適取向，給人十足的穩重感，行路質感良好，雖然在彎道上轉向並不靈敏，但電池低重心配置對於側傾的抑制以及穩定性都加上了不少分。
整體來說，SsangYong Korando e-Motion 在質感以及性能上都能與目前市場上 (同價位) 的入門純電休旅並駕齊驅，與燃油車相近的駕馭體驗也縮短了傳統車駕駛所需要習慣的時間，不過對於該級距來說其續航里程不免成為遺珠之憾，但若要作為一輛日常代步工具的話，相信絕對是可以符合大部分消費者對於這類車款的需求，至於它能不能獲得更多消費者的認同，還是有賴時間考驗。