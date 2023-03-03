▲ 走出自己的電動路！Ssangyong Korando e-Motion 挑戰電動休旅超值王

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從 2015 年的 TIVOLI 開始，到 2019 年 Rexton 的引進，以及 2022 年 Korando 的登台，甚至到了 2023 年 3 月更追加 Korando 的純電版本 e-Motion 車型，再加上貨卡定位的 Rexton Sports，Ssangyong 建立了明確的休旅車與多功能車款定位，且從柴油、汽油到純電動力的多元選擇，甚至比一些主流品牌而言還更為彈性。
言歸正傳，立基於 Korando 車型基礎的 Korando e-Motion，從先前試駕 Korando 的經驗，在尚未接觸車輛之前，心中大概就有個「配備滿載」的既定印象，而當取完車，了解整車的配備規格之後，確實也一如預期。首先，因其「從油轉電」的打造思維，外觀上刻意稍事調整，如水箱護罩、從 18 吋縮減至 17 吋的輪胎尺碼以外，也刻意在頭燈內飾、車外後視鏡、後下擾流等處導入了湛藍色元素，並利用懸浮式黑色車頂與車頂架的設計，帶出更多的運動感與實用性。
座艙內，基於原本的格局與線條，在 Korando 車型上已讓人肯定的雙前座電動加熱通風座椅、雙區恆溫空調、環景式氣氛燈與手機無線充電座等同樣延續，且為了彰顯 Korando e-Motion 於車系中的頂級定位，更將數位儀表板從 10.25 吋提升至 12.3 吋，中控台的 8 吋影音主機也升級至 9 吋規格，當然 Apple Carplay 與 Android 等手機整合系統皆備，僅不過仍是有線連接，且介面皆以英文為主，美中不足處僅此於此。
無後座出風口的遺憾，除了可透過前座椅下的出風口獲得稍微彌補以外，受惠於 Korando e-Motion 電驅身份，中央鞍座後額外增加了 110V 電源插座，如需要在車上補充筆電電力，或是露營時提供裝備電力所需，相信都是十分實用的配備。當然，受惠於車體線條，後座寬敞的乘坐空間，以及兩段可調的後座椅背角度等，也都是讓後座乘客增加舒適度的關鍵設計。
還記得試駕 Korando 1.6 d-T 柴油動力的經驗，飽滿的扭力優勢，增加了駕馭的樂趣，但較明顯的柴油引擎運轉聲浪，是較可惜之處。而在 Korando e-Motion 身上，透過電驅的特性，可說是針對 Korando 1.6 d-T 柴油車型「去蕪存菁」般的優化，保有了大扭力的特性，且隨傳隨到的加速感，完全展現出電驅優勢。透過 61.5kWh 的電池（實際可用電量為 55.3kWh）、190ps/36.7kgm 動能輸出的驅使下，縱使此輛 Korando e-Motion車重來到 1.8 噸重之譜，但電動馬達毫不遲疑的運轉輸出，從起步到台灣道路合法速限內，可以感受到從不遲疑、幾乎不減退的加速力道，對於一輛需要上山下海、載著全家出遊的中型休旅車而言，這方面 Korando e-Motion 表現是相當高分的。
所謂的「去蕪存菁」，指得更是那省略柴油引擎聲浪的優點，換得了更棒的行車寧靜度，且受惠車重增加而更為四平八穩、更可消弭道路震動的行路質感，簡言之，一輛更安靜、更舒服、更平穩的 Korando，就是從油轉電後的進化。
針對電能驅動方面，Korando e-Motion 也達到了當前該有的科技水平，如透過中控台車載系統可針對充電目標進行設定、充電資訊的顯示以外，提供 CCS2 快充與 Type 2 慢充的規格；為了提升安全性，將底盤的 61.5kWh 的電池組以五區安置，但可惜的是若電池組其中某些電池發生故障，並無法分區維修，但至少提供 7 年 15 萬公里保固，是讓人稍微放心之處。
而在終日的操駕中，Korando e-Motion 以舒適見長的操控特性清楚展現，不是那種精準的轉向、硬朗的懸吊設定車型，若你對於操控樂趣有著較多堅持，那 Korando e-Motion 可能就不會是你心中的理想車款。但至少 Korando e-Motion 於方向盤後方提供過三段方向盤電力回充撥片，這一點在提供駕馭自主性方面，倒是比不少對手來得友善的。
一如 Korando 車系的堅持，Korando e-Motion 同樣有著 Level 2 等級智慧駕駛輔助科技，全速域跟車與車道維持功能皆備，再加上前車駛離提醒、道路標誌識別輔助系統、EuroNCAP 五星防護成績、全車 77% 高張力鋼材使用、8 具輔助氣囊等規格，Korando e-Motion 絕對是一輛稱職的家庭用車。
Korando e-Motion 上市初期喊出的 139.8 萬元優惠售價，搭配充電金或是慢充設備的購車禮，對比市場中的其他同價位車款，如 Nissan Leaf、Opel Mokka-e 等車型而言，Korando e-Motion 確實在車格、配備等面向有其優勢。或許以品牌與車款知名度而言，Korando e-Motion 在市場中難施手腳，但以當前電動車購買的新世代族群而言，或許 Korando e-Motion 的魅力，不能以傳統角度審視，而這答案，相信在未來的銷售數據中，會有更明確的答案。