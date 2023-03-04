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水晶能量暗藏學問 首屆水晶能量解讀師14人通過授證

▲童沛慈幫民眾免費體驗水晶淨化（圖／記者張振興攝，2023,03,04）
▲童沛慈幫民眾免費體驗水晶淨化（圖／記者張振興攝，2023,03,04）

記者張振興/台南報導

各種寶石有專業鑑定師，水晶則有「能量解讀師」，今(4)日社團法人身心靈能量顧問協會在台南長榮酒店舉辦第一屆水晶能量解讀師的授證儀式，由國內有名的「水晶翻譯官」、「蕾思禮夫人」童沛慈親自授證，首屆20人報名，有14人通過考試獲頒證照。

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童沛慈表示，每人身上配戴水晶類的水晶、半寶石、甚至鑽石都帶有能量和磁場，對主人的運勢，健康、財富，甚至人緣和情感都產生影響，只是一般人無從感應，依傳統說法，粉紅水晶招桃花、黃水晶招財富，但這樣的說法其實很狹隘。過去水晶被一些人導入通靈、宗教和神鬼的概念，變成玄之又玄的「神器」，事實上水晶內含複雜的能量波，呈現沈澱的狀態，內含很多資訊和秘碼，可藉由受過專業訓練的「翻譯官」或「感應師」把它解讀出來，再幫忙擁有它的主人將感應的那把鑰匙打開。


本身也是身心靈能量顧問協會理事長的童沛慈表示，該協會的主要宗旨在培育能解讀水晶能量的解讀師，撇除通靈和宗教的迷信，幫忙大家把收藏的水晶能量「解碼」，改善個人事業、健康、財富、甚至精神狀態。從2017年透過上千個案的解讀或分析，成為「水晶翻譯官」的童沛慈透過自身豐富經驗和學員傳承分享，參加解讀師課程的學員包括鑽石新手、心靈療癒師、飾品設計師和水晶礦石專家，學員必需通過筆試、術試、口試和個案報告4個關卡的嚴格篩選才能獲得證照。

▲第一屆水晶能量解讀師授證儀式，14人通過考試獲頒證照（圖／記者張振興攝，2023,03,04）
▲第一屆水晶能量解讀師授證儀式，14人通過考試獲頒證照（圖／記者張振興攝，2023,03,04）
童沛慈指出，台灣擁有水晶類寶石或鑽石的民眾很多，透過水晶的解讀，可知道身上這些寶石和自己的對應關係，甚至可了解因戴錯水晶，產生負能量，對自己產生的影響。處於負面磁場的水晶，可藉由一支音叉輕敲，將水晶淨化，這也是水晶能量解讀師的工作之一，這樣能夠讓水晶維持高頻能量。大多數人用錯誤的方式去淨化，導致於跟原本當初購入的能量有所差異，這也是很多水晶佩戴久以後讓人感受到無感的其中因素之一。所以要如何將水晶的功效及能量應用最大化，還是需要有系

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