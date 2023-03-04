水晶能量暗藏學問 首屆水晶能量解讀師14人通過授證

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童沛慈表示，每人身上配戴水晶類的水晶、半寶石、甚至鑽石都帶有能量和磁場，對主人的運勢，健康、財富，甚至人緣和情感都產生影響，只是一般人無從感應，依傳統說法，粉紅水晶招桃花、黃水晶招財富，但這樣的說法其實很狹隘。過去水晶被一些人導入通靈、宗教和神鬼的概念，變成玄之又玄的「神器」，事實上水晶內含複雜的能量波，呈現沈澱的狀態，內含很多資訊和秘碼，可藉由受過專業訓練的「翻譯官」或「感應師」把它解讀出來，再幫忙擁有它的主人將感應的那把鑰匙打開。
本身也是身心靈能量顧問協會理事長的童沛慈表示，該協會的主要宗旨在培育能解讀水晶能量的解讀師，撇除通靈和宗教的迷信，幫忙大家把收藏的水晶能量「解碼」，改善個人事業、健康、財富、甚至精神狀態。從2017年透過上千個案的解讀或分析，成為「水晶翻譯官」的童沛慈透過自身豐富經驗和學員傳承分享，參加解讀師課程的學員包括鑽石新手、心靈療癒師、飾品設計師和水晶礦石專家，學員必需通過筆試、術試、口試和個案報告4個關卡的嚴格篩選才能獲得證照。
童沛慈指出，台灣擁有水晶類寶石或鑽石的民眾很多，透過水晶的解讀，可知道身上這些寶石和自己的對應關係，甚至可了解因戴錯水晶，產生負能量，對自己產生的影響。處於負面磁場的水晶，可藉由一支音叉輕敲，將水晶淨化，這也是水晶能量解讀師的工作之一，這樣能夠讓水晶維持高頻能量。大多數人用錯誤的方式去淨化，導致於跟原本當初購入的能量有所差異，這也是很多水晶佩戴久以後讓人感受到無感的其中因素之一。所以要如何將水晶的功效及能量應用最大化，還是需要有系