限量 300 台 Suzuki 於澳洲推出 Jimny Heritage Special Edition

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Suzuki 原廠近日宣布在澳洲市場推出限量 300 部的 Jimny Heritage 特仕版本。此次限量提供的 Jimny Heritage 是以 GLX 車型為基礎，外觀上保有既有的設定，新增更加豐富的彩繪設計，如車身加入紅橘雙色的車身貼紙，並在四輪後方加裝紅色擋泥板，同時還有專屬的徽飾字樣，營造出獨特的復古韻味。車色上除了提供白色作為標準色之外，亦有黑色、深灰色及叢林綠等選項供消費者選擇。
配備部分則整合了 LED 自動啟閉大燈、7 吋多媒體觸控螢幕，支援 Android Auto和 Apple CarPlay 手機連結功能，以及倒車顯影和主動安全輔助系統，包含 HBA遠光輔助系統、車道偵測警示系統、DSBS 雙感知器煞車輔助系統等。
動力方面仍採用既有的 1.5 升 K18B 直列四缸引擎，可發揮出 102 匹最大馬力及 13.3 公斤米的最大扭力輸出，僅提供 5 速手排變速箱，官方公佈的售價為 33,490 澳元，折合新台幣約 69 萬。
國內市場方面，Taiwan Suzuki 在 2019 年引進三門版車型後，接單表現依然相當踴躍，原先規劃的 3 年配額量不到 1 年的時間就銷售一空，並在 2020 年 2 月停止接單，隨後於 2022 年 7 月開始重新開放接單，建議售價為新臺幣 84.9 萬元起，據悉配額僅有百輛左右，仍是市場炙手可熱的產品。