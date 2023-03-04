海上豪宅！Lexus遊艇LY650在台售價曝光　1.2億元當船長

限量 300 台 Suzuki 於澳洲推出 Jimny Heritage Special Edition

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

現行 Suzuki Jimny 自從 2018 年推出迄今受到全球越野車迷喜愛，搶購的熱潮不斷，缺車的情形也從不間斷。然而即便如此 Suzuki 原廠仍於近日宣布在澳洲市場推出 Jimny Heritage 特仕版本，慶祝品牌自 70 年代開啟的 4x4 冒險精神，僅限量供應 300 台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Suzuki 原廠近日宣布在澳洲市場推出限量 300 部的 Jimny Heritage 特仕版本。
此次限量提供的 Jimny Heritage 是以 GLX 車型為基礎，外觀上保有既有的設定，新增更加豐富的彩繪設計，如車身加入紅橘雙色的車身貼紙，並在四輪後方加裝紅色擋泥板，同時還有專屬的徽飾字樣，營造出獨特的復古韻味。車色上除了提供白色作為標準色之外，亦有黑色、深灰色及叢林綠等選項供消費者選擇。

配備部分則整合了 LED 自動啟閉大燈、7 吋多媒體觸控螢幕，支援 Android Auto和 Apple CarPlay 手機連結功能，以及倒車顯影和主動安全輔助系統，包含 HBA遠光輔助系統、車道偵測警示系統、DSBS 雙感知器煞車輔助系統等。

動力方面仍採用既有的 1.5 升 K18B 直列四缸引擎，可發揮出 102 匹最大馬力及 13.3 公斤米的最大扭力輸出，僅提供 5 速手排變速箱，官方公佈的售價為  33,490 澳元，折合新台幣約 69 萬。

國內市場方面，Taiwan Suzuki 在 2019 年引進三門版車型後，接單表現依然相當踴躍，原先規劃的 3 年配額量不到 1 年的時間就銷售一空，並在 2020 年 2 月停止接單，隨後於 2022 年 7 月開始重新開放接單，建議售價為新臺幣 84.9 萬元起，據悉配額僅有百輛左右，仍是市場炙手可熱的產品。

走出自己的電動路！Ssangyong Korando e-Motion 挑戰電動休旅超值王

電龍闖天關 挑戰入門電車級距　SsangYong Korando e-Motion 試駕

黑化套件上身　Volkswagen Tiguan Black Edition 於英國推出

扛起重任！　Aston Martin DBX707 成為 F1 賽事官方醫療車

我是廣告 請繼續往下閱讀