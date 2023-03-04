新車 2026 年量產 Scout Motors 確認將在北美建立全新工廠

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagen Group 福斯集團最新收購的電動車品牌 Scout 宣布將在北美南加州建立生產工廠。Scout Motors 指出，全新的電動車工廠將佔地 1,100 英畝 (4,451 平方公尺)，鄰近布萊斯公路及 77號州際公路，地理位置相當優越，可吸引南加州的理工學院的優秀人才，而全年產能預計可超過 200,000 輛。
在新產品方面，根據稍早前官方公布的資料當中顯示，Scout將會延續傳統美式越野車的精神，主打純電 SUV 以及 Pickup 車型，而即將登場的車輛預計將是品牌首款的純電 SUV 概念車，從剪影圖來看其擁有相當高的離地車身，整體輪廓相當方正，清楚顯示其身為純種越野車的身分。
Scout 原是 International Harvester （萬國收割機公司）於 60 年代所推出的乘用車款，包含最初代的Scout 80、以及Scout 800、Scout 810、Scout II、Scout II Terra 等車型，不過隨著母廠改組並更名為 Navistar 後，這款具有將近 20 年歷史的越野車也隨之退出市場，但剛硬的越野車身分以及多用途的身分和設計，如可拆卸式的前擋風玻璃、車門或車頂、露營車套件等，也成為後續其他車廠推出運動型休旅車與皮卡車效仿的對象，可說是美式吉普車的始祖之一也不為過。Scout 首款量產車預計將在 2023 年推出，最快將在 2026 年開始生產。