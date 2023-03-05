強化配備、增添運動感 廣汽豐田 Frontlander 鋒蘭達運動版登場

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廣汽豐田主導的 Frontlander 鋒蘭達推出運動版車型。Frontlander 鋒蘭達與一汽豐田 Corolla Cross 卡羅拉為雙生車款，亦是國內消費者最熟悉的 Corolla Cross，其最早於 2021 年 11 月亮相，使用日規 Corolla Cross 相似的外觀元素，與造型偏向粗獷的其它市場版本不同。而在這次的運動版車型當中，可以看到車頭的水箱護罩加入亮黑色烤漆，同時前、後保桿飾件以及側裙都換上了與車身同色的烤漆。車側部分則增加亮銀色的飾條，同時還採用雙色車頂，而車尾也同樣加入黑色飾條來與車頭相呼應。
進到車內，儀錶板升級 7 吋全液晶螢幕設計，中央的多媒體觸控螢幕同步增大至 10.25 吋 ，且內建 T-Link智能互聯功能，可與手機進行互聯，亦支援 Apple CarPlay、百度 CarLife+ 等手機連結功能，座椅也改採橘黑雙色運動風格。當然 Toyota Safety Sense 2.0 也是標準標配，提供 PCS預碰撞安全系統、 LDA/LTA 車道追踪輔助、AHB 遠近光燈調整系統、DRCC動態雷達巡航控制系統等。
動力部分，Frontlander 鋒蘭達與一汽豐田 Corolla Cross 卡羅拉均採用 2.0 升 M20A 直列四缸引擎搭配可模擬 10 速的 Direct-Shift CVT 變速箱，最大馬力為 171 匹。而國內的 Corolla Cross 於 2021 年推出 GR Sport 運動化車型，針對外觀及內裝加入運動化細節，同時強化底盤阻尼表現，汽油版建議售價新台幣 92萬元起，Hybrid 油電版則為新台幣 99 萬元起。