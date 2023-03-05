規格再進化 新款領克 03 TCR 登場

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Lynk & Co 發表新款 03 TCR 賽車。全新領克 03 TCR 賽車同樣基於新款領克 03 升級而來，在吉利控股集團汽車運動部及其所屬團隊的重新開發和調校之後，其擁有全新的前、後保桿及空力套件設計，全車同樣符合FIA最新的賽車安全標準，配備最新的碰撞結構和防滾籠設計，在車頂上還設有逃生艙門，假使意外發生時車手能有更多的通道逃脫車內。
動力方面，新款領克 03 TCR採用符合TCR賽車規格的 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，最大輸出功率為 340匹，最大扭力為 420 牛頓米。採用前輪驅動配置，搭配 6 速序列式變速箱，車輛含車手在內的總重量為1,265公斤。此外，領克 03 TCR這次釋出的規格亦符合2024賽季以及將實施的 TCR混合動力系統的標準。
根據官方公佈的紀錄，領克03 TCR賽車已在全球多個客戶及賽車團隊當中獲得不少優異成績，綜計共獲得了 5 次世界冠軍、5次 TCR Asia/China冠軍、2 次TCR South American冠軍等頭銜，以及在 TCR Scandinavia 斬獲數場比賽勝利。
吉利汽車旗下品牌 Lynk & Co 於 2017 年開始陸續推出採用 CMA 模組化平台打造的車款，而 03 車系首度於 2018 年登場，定位在 C-Segment 中型房車，主打個性化運動風格，並於 2022 年底推出小改款車型，針對外觀與內裝配備進行升級，強化整體的侵略風格與科技配備來維持市場競爭力。