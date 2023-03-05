市場需求強烈 Ford 宣布加強北美工廠產能

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Ford Mustang Mach-E 在 2022 年為美國電動車銷量第二名。截至今年 2 月為止，Ford 相較於去年同期成長 21.9%，是北美汽車市場銷量第一名的汽車品牌，也是卡車製造商和 SUV 市場的第一名，其中在電動車銷量方面成長了 68%，整體 2 月的成長幅度約為 1.4%，達到 13.3%。
Ford 將率先提升 Mustang Mach-E 車系的產量，目標將每小時產量增加近一倍，提升後預計年底前能夠達到 210,000 輛的目標。而 Mustang Mach-E 在 2022 年成為美國電動車市場銷量的第二名，其中有超過三分之二的車主來自於其他品牌。
另外 Bronco Sport 和 Maverick 車系今年的產能目標是增加 80,000 多台，將有助於滿足北美和南美市場的需求。Ford 在北美 SUV 市場的銷量總計為 777,770 輛，2022 年相較於 2021 年成長 4.6%，其中 Bronco 系列車型居首。而 Maverick 車系在 2022 年則是美國排名第一的小型貨車。
F-150 Lightning 純電皮卡方面，其是北美市場最熱門的純電皮卡，今年為止銷量約有 3,600 輛的表現，而去年則有 15,617 輛。今年則是預計提升 2 倍的產能，官方粗估年底前產量能達到 150,000 輛。而為了達成此目標，Ford 預計將投資 20 億美元在密西根州增加 3,200 個工作機會。
在 Transit 和 E-Transit 車系部分，Ford 今年目標將增加 38,000 輛的產能，並計畫投資 9,500 萬美元來增加 1,100 個工作機會。除此之外，Ford 也正在尋找增加 F-150 天然氣及油電混合動力車型的產能來滿足市場強烈的需求，持續保持 F-Series 蟬聯 46 年北美最暢銷皮卡的頭銜。