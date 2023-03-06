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【油價公告】中油、台塑宣布明(6)日起國內汽、柴油各調降 0.1 元及 0.2 元

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
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7Car 小七車觀點

台灣中油
台灣中油公司自（6）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.5元及2.2元。

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台灣中油表示，本週受俄國通往波蘭之輸油管道無預警停供及中國2月官方製造業採購經理人指數(PMI)續創新高等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.41美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.180元，國內油價依公式計算漲幅為1.87%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.4元及2.0元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.3元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油各共吸收1.5元及2.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元及0.2元。

台塑石化
台塑石油表示，受到中國2月製造業採購經理人指數(PMI)數據強勁，市場樂觀看待原油需求復甦，促使本週國際油價上漲，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2023年3月6日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.2元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

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