全球第 5 座 Tesla 宣布將於墨西哥設立超級工廠

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Tesla 執行長 Elon Musk 宣布將在墨西哥設立全球第 5 座超級工廠。Tesla 目前在全球當中已建立了 4 座超級工廠，分別為加州 Fremont超級工廠（美國）、德州 Austin 超級工廠（美國）、上海超級工廠（中國大陸）、柏林工廠（德國）。除了上述四座超級工廠，Tesla還另外有兩座工廠，包含美國內華達州電池工廠以及紐約生產充電樁和太陽能板的工廠。
根據公開的資料顯示，Monterrey是墨西哥新萊昂州最大的城市之一，僅次於首都墨西哥城的第二大城市，也是該國最大的工業城市。墨西哥總統 Andrés Manuel López Obrador表示，Tesla 承諾將以永續環保的理念建造工廠，包括在新車整個製造過程中使用循環水，來緩解墨西哥當地水資源短缺的問題。
另外墨西哥政府也在社群媒體上指出 Tesla 將投資約 50 億美元在墨西哥建設全球最大電動車工廠，每年將生產約 100萬輛新車，銷往當地和其它國際市場。墨西哥超級工廠將是 Tesla 在美國以外建設的第三座超級工廠，其他兩座工廠分別位於中國上海和德國柏林。目前 Tesla 在全球的工廠合計年產能超過 190 萬輛，在墨西哥工廠完工後屆時 Tesla 在全球將擁有 5 座整車製造超級工廠。
Tesla 執行長 Elon Musk 在去年8月份舉行的 2022年股東大會就曾經表示，Tesla 可能需要在現有設施的基礎上再增加 10 到 12 座超級工廠來提高產量盡全力滿足未來的市場需求。特斯拉新任董事長 Robyn Denholm 也曾在去年 9 月公開表示，要實現 2030 年2,000萬輛年產量目標，需要在全球各大洲建立超級工廠。