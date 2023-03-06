內燃機還未死 ! Honda 高層透露燃油引擎將持續到 2040 年?

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Honda 雖然已經公佈品牌電動化中長期計畫目標，但近日高層透露目前仍有進行內燃機技術上的可行性研究。Honda 雖然早前公佈了品牌純電化的目標，但首席執行長 Toshihiro Mibe 近日對外媒透露正在對內燃機技術進行可行性研究。而這項研究是以低碳合成燃料為主，除了能減少車輛二氧化碳排放，亦可以延長引擎的使用壽命，尤其是在高性能車、卡車和飛機當中，不過並未明確表態時間表。當然在進行這項研究的同時，Honda 仍專注在電氣化和氫燃料電池技術的發展。
Honda 先前宣布未來 10 年在電動化和軟體技術將投入 5 兆日圓加快電動化轉型，預計 2030 年在全球市場推出 30 款純電動 EV 車型，年產量超過 200 萬輛。此外，Honda 決定投資 430 億日元建設電池工廠，目標在 2024 年春季進入量產階段。
而除了推動產品的電動化轉型，Honda 亦將積極拓展氫能源的應用，目前已經與北美 GM 通用汽車共同開發的新一代燃料電池系統，將致力投入耐久性提升一倍，成本降低至三分之一的新產品。雙方共同開發的新一代燃料電池系統的FCEV車款將在 2024年於北美和日本市場推出。
Honda 目前也已經分別與 GM、LG Energy Solution 及 Sony 等廠商合作，共同研發純電車、燃料電池技術及鋰電池組，並成立電池工廠與成立 Sony Honda Mobility 公司，推出電動車品牌 Afeela。預期透過以上的措施，2030 年 Honda 在全球市場將有 30 款電動車，涵蓋從微型商用電動車到旗艦型的完整陣容，年產量粗估超過 200 萬輛。