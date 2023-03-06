黃偉哲出訪東京食品展 台南農特展「尚青」受日民眾喜愛

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黃偉哲表示，台南物產豐饒、品質一級棒，近來透過與中央農委會積極合作，強化冷鏈、產銷通路，讓台南農產的「青」，不只是可以從產地直達台灣消費者的餐桌，更提高了送到國外廠商或消費者的餐桌上。本次出訪的兩大目標，第一是和日本在地知名通路合作，開闢專區讓日本消費者可以就近選購台南農產；第二是協助同為農產為主要縣市，一起為台灣農民爭取更好的機會，例如會與南投立委蔡培慧合作，共同來推廣南投的好東西。
今(6)日黃偉哲一早即與團隊前往九州縣福岡市，與日本最大零售集團永旺（AEON）的九州株式會社，洽談農產品外銷，台日雙方有望進行長期合作。永旺（AEON）九州株式會社為當地最大的零售通路，旗下有60間以上大型購物商城、150間以上綜合超市。本次洽談由取締役奧田晴彥率營業企劃部部長江口、食品商品部、農業商品部等單位，與黃偉哲率領的南瀛農產國際行銷公司等業者代表，一同洽談台南農產品在日上架的商機。
黃偉哲說明，永旺集團近年與台南市府合作，將台灣鳳梨上架量販與超市通路，獲得日本消費者的好評，雙方早已有繼續推廣台灣優質農產品的共識。這次向永旺推廣的商品，以兼具美味與實用性的農產品為主，例如冷凍鳳梨切丁、冷壓果汁等可由台南大量出口的品項，不僅方便日本批發業者採購，也方便一般消費者保存與加工。
此次洽談，永旺集團方均對台南市府提供的樣品感到滿意，黃偉哲也致贈象徵台南的劍獅交趾陶，祝福永旺九州事業蒸蒸日上，也希望在國際疫情趨緩後，台日貿易往來可以一路暢通，順行無礙。