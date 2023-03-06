開拓全球市場 Zeekr X 預計第二季正式登場

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將肩負開拓全球市場的 Zeekr X 預計今年第二季正式登場。Zeekr X 取消過往採用數字命名的邏輯，採用的是吉利集團開發的「SEA浩瀚智能進化體驗架構」模組化純電平台，其長寬高分別為 4,450mm x 1,836mm x 1,572mm，軸距為 2,750mm。同時在外觀上亦有所突破，車身型式選用緊湊的 5 門跨界休旅造型，封閉設計的車頭配上分離式頭燈組，保險桿兩側則有直立的進氣口結構，車側亦可看到符合空氣力學的隱藏式伸縮門把以及多幅式的大尺寸雙色鋁圈，車尾由貫穿式 LED 燈條霸佔，尾門中央則可看到 ZEEKR 廠徽字樣以及攝影鏡頭。
值得一提的是，Zeekr X 更採用無框車門、無邊框外後視鏡、以及隱藏式充電口蓋設計，來強調這款車有著更加跑格與科技感受。Zeekr X車色方面官方預計提供米、白、灰、粉、藍、綠等 6 款配色供消費者選擇。
Zeekr X 擁有單馬達或雙馬達的配置，不過官方目前為止尚未公佈其性能數據，僅透露零到每小時一百公里擠身 3 秒俱樂部。再結合上高容量的電池組，提供具有競爭力的續航里程。由於台灣並未開放中國大陸成車進口，整車在中國大陸製造的 Zeekr 車款在國內市場自是無緣得見，不過 Zeekr X 未來也將開始進軍歐洲大陸市場，開啟全球化步伐。