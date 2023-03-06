升級全新服務概念　Audi 南港新車展示暨服務中心正式開幕

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台灣奧迪安薩瑞 (Rahil Ansari) 總裁 (左) 與奧迪北區郭大為執行長 (右) 共同見證 Audi 南港新車展示暨服務中心正式開幕。Audi 南港新車展示暨服務中心坐落於台北市南港區南港路二段 155 號，自去年開始著手升級工程後，使原先僅提供保修服務的廠區納入了新車展示、銷售、精品與服務的全功能據點，內部可展示 6 輛新車，也導入全新 Nexus 數位迎賓專區的理念，透過數位面板將服務整合，並由接待的義務人員依據消費者需求進行個人化的服務。
在展示中心內部，Audi 南港新車展示暨服務中心提供數位客製化專區，使消費者與業務人員可藉由平板電腦來檢視理想的車款樣貌，一旁的客休區以暖色系裝潢打造，也提供兒童遊戲區，加上 Audi Collection 精品販售區域。除此之外，Audi 南港新車展示暨服務中心在餐飲部分更與星巴克合作，提供多款飲品與甜點供消費者享用。
當消費者購買 Audi 車款後，Audi 南港新車展示暨服務中心的 VIP 交車室以玻璃隔間，內部配置桌椅及可呈現車輛資訊的顯示面板。為了滿足日益增加的電動車款充電需求，Audi 南港新車展示暨服務中心在外部導入了 Audi 在國內的第十一座 180kW 快速充電站，預計今年第二季可全數完工啟用。