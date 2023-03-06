本底前購車贈 1.5 萬元配件金、領牌加碼好禮二選一　DFSK「全民瘋現金 搶先加碼送！優惠專案即日起開始實施

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在本次「全民瘋現金 搶先加碼送！優惠專案中，消費者於今年 3 月底前購買 DFSK 車款，可獲贈價值新台幣 15,000 元的配件，而配件折抵是以經銷商配件為主。消費者購車並領牌者，再加碼贈送好禮 2 選 1 (丙式車體險或 20 萬 13 期零利率)，其中零利率專案需通過銀行審核過件。
目前 DFSK 總代理合同興所販售的車款，分為金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t 共 2 款，其中金穩發 S2.5t 採用單廂車體設計，貨台長寬分別為 2,900mm x 1,540mm，貨箱板高為 350mm，最大載重為 1,342 公斤，建議售價為新台幣 49.8 萬元起。
而採用雙廂設計的大穩發 S2.5t 的貨台長寬分別為 2,060mm x 1,540mm，貨箱板高為 350mm，最大載重達到 1,270 公斤之譜，在今年 5 月時，此車導入新增後座中央空調系統，建議售價為新台幣 63.8 萬元起。
DFSK 總代理合同興在推出「全民瘋現金 搶先加碼送！」優惠專案之外，全國穩發商用車營業據點也提供消費者透過電話預約的方式，安排到府賞車試乘的服務，有興趣的讀者可 [按此連結] 參考該廠據點資訊。