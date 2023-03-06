新臺幣 446 萬起 / 8 人座越野休旅　Land Rover Defender 130 X P400 正式在臺上市

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外觀方面，Land Rover Defender 130 透過加長 340mm 的車身，及加長的後懸，使內部提供 2+3+3 的座椅配置而達到 8 人座，整體尺碼來到 5,358x2,105x1,970 (mm)，軸距更達 3,022 mm，行李廂最大空間可擴充至 1,876 公升。配備矩陣式 LED 頭燈造型與車後重新設計的後尾燈並提供專屬車色和配備套件選項，引擎蓋和車頂採用亮澤黑對比色與車身相互呼應，配備星光緞面鍍鉻前後護板、黑色車頂架、側開式尾門、車身同色備胎蓋及 20 吋五輻亮澤深灰鑽石塗裝輪圈。
內裝方面，座椅採用劇院式設計，雙前座具備 14 向電動調整、記憶與通風加熱功能，第二、三排亦具備加熱功能，車頂全景玻璃天窗和第三排上方固定式天窗營造舒適空間感。配備方面，Defender 130 X P400 擁有四區獨立恆溫空調、11.4 吋 Pivi Pro 觸控螢幕、Software Over The Air 無線軟體更新、扶手軟墊、Keyless Entry 免持鑰匙進入系統及 USB Type-C 插座等。同時也擁有多項主被動防護科技，包括全地域四迴路 ABS 煞車防鎖死系統、ACC 主動定速巡航含車流排隊輔助功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助、DSC 循跡動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車強度輔助系統、HDC 陡坡緩降控制系統與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、雙前座正面與側面氣囊、車側全尺寸氣囊、後座 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置、駕駛注意力監控系統、後方車流與後部碰撞警示等。
動力配置方面，Defender 130 X P400 採用 Ingenium 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 整合式皮帶發動機 (BiSG) 構成 MHEV 輕油電混合動力，於 6,500rpm 時可輸出 400ps 最大馬力，於 5,000rpm 時可輸出 550Nm 峰值扭力，搭配 8 速 ZF 手自排變速箱及 iAWD 智慧四輪傳動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.6 秒完成，最高拖曳能力為 3,000 公斤。
底盤與越野能力方面，Defender 130 X P400 採用 D7a 全鋁合金車體結構打造，車身的抗扭剛性為 25 kNm/度，具備 38°進入角、28° 穿越角及 29° 離去角，配備 Terrain Response® 2 第二代全地形反應系統、可調式地形反應系統、Adpative Dynamics 主動動態控制系統、雙速加力箱檔位變換功能、中央差速器與電子主動式後軸差速器及電子氣壓懸吊系統，最高涉水深度達到 900mm。
Land Rover Defender 車系在 2021 年初於國內發表後，受到消費者的喜愛，如今台灣捷豹路虎以相當快的速度導入 130 車型，對於喜愛此車又期望能用有更大空間機能的買家而言，相信具有很強的吸引力。而本站之後也將會進行詳細試駕介紹，請讀者們敬請期待。