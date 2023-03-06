發展全自動駕駛科技　Ford 成立 Latitude AI 全資子公司

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Latitude AI 擁有 550 名員工，包括來自 Argo AI 的前員工們，具備機器學習、機器人、軟體、感測器、地圖繪製、雲端平台、系統工程及驗證測試等專業背景，將會基於 Ford 現有之 BlueCruise 駕駛輔助系統累積超過 5 千萬英哩 (約 80,467,200 公里) 放開雙手行駛的成果上，進一步發展更全面的且適用於數以百萬計車輛的自動駕駛科技。
Latitude AI 的總部設立於美國匹茲堡，但在 Ford 總部所在的密西根州 Dearborn 以及位在加州矽谷 Palo Alto 也設有額外的工程部門，Latitude AI 另外也將負責營運位於南卡羅萊納州的 Greenville 高速測試跑道與場地。
Latitude AI 的執行長由 Ford 先進駕駛輔助系統執行董事 Sammy Omari 兼任。
Latitude AI 將由 Ford 先進駕駛輔助系統執行董事 Sammy Omari 來兼任執行長，並由 Peter Carr 擔任技術長，至於總裁則由 David Gollob 出任，未來此團隊將開發可讓駕駛放開雙手並無需保持專注視線的全自動駕駛系統，供下一世代 Ford 新車搭載。
Latitude AI 的技術長由 Peter Carr 擔任。