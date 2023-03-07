詮釋品牌新車設計走向 紅旗發表 E702 電動概念房車

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紅旗汽車發表全新 E702 概念電動房車，宣示品牌新能源車款未來設計走向。紅旗汽車於去年底宣布品牌將朝向新能源發展，同時公開亮相三款未來將投入不同市場的新能源概念車，分別為 Sedan EV、SUV EV 以及 E-LS。而這次亮相的 E702 擁有與去年登場的 Sedan EV 相似的家族化設計元素，車頭換上品牌最新式的新能源造型，倒 L 形的大燈組在點亮時如同鐮刀般的形狀，而頭燈亦與 U 形的氣壩相連，整體極具辨識度。在車側方面則可以看到使用隱藏式車門把手、電子後視鏡等技術，車身腰線則從頭燈邊緣一路貫穿至後葉子板上，在 B柱部分也採用隱藏式設計，預期將採用無窗框車門來提升跑格感受。
來到車尾，明顯可以看到整體與車頭相呼應，同樣具有鐮刀概念的尾燈組，不過整體線條較為圓潤飽滿。根據官方公佈的資料顯示，紅旗 E702 將搭載支援主要道路的點對點自動駕駛技術，同時擁有自主學習路徑規劃的功能，可以實現自動變換車道超車，自動駛入或駛離匝道，在一百公里內需要人工接手的時間小於 0.5 次。
而官方也強調 E702 還將配備 7.1.4 聲道，高達 2,800W超大功率杜比全景響系統，可以帶來如電影般的影音體驗。同時也將搭載高級智駕駛安全底盤系統，提供更可靠的轉向支撐力，車載影音系統亦支援每分鐘 5GB傳輸速度的 OTA 線上升級系統。