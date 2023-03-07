首推插電式動力 東風本田 Honda CR-V e:PHEV 將在 3/10 登場

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東風本田宣布將在 3/10 發表 CR-V e:PHEV 動力。根據目前工信部的公開資料顯示，CR-V e:PHEV 整體外觀設計與汽油版車型差異不大，同樣擁有網格造型的多邊型水箱護罩，並與兩側的 LED 頭燈相連一起，不過最大的亮點在於中央的廠徽加入了藍色元素來表明本車的油電身分。
車尾部分可以看到尾燈組採用了 L 造型的佈局，尾燈外殼採用與現行款相同的燻黑樣式來點綴，同時內部的 LED 光源也以 L 的元素呈現來提高辨識度。後保桿下方無論是汽油或油電車型均維持雙邊單出的排氣飾管設計，但油電車型尾門右下方的徽飾則從 240 TURBO 改為 e:PHEV 的字樣。
動力上，CR-V e:PHEV 將搭載2.0L自然進氣四缸引擎搭配電動馬達所構成的插電式混合動力系統，其中引擎最大輸出達到 110kW，電動馬達的峰值輸出則為135kW，同時搭載來自寧德時代的三元鋰電池，並搭配 CVT 無段變速系統，官方公佈的綜合油耗最低表現為 1.61L/100km。
第六代 Honda CR-V 發表後已陸續在北美及中國大陸市場推出，而國內則預計將在 2023 下半年才會有進一步消息。台灣本田導入油電車型的節奏較為緩慢，國內目前僅有 Fit e:HEV 販售，不過今年接下來還將會有 Civic e:HEV 導入，若按照此節奏來看推斷，CR-V 屆時推出後也有望在台首次推出油電系統。