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採單顆馬達、支援 V2L 第二代 Hyundai Kona Electric 規格公開

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

第二代 Hyundai Kona 首度於 2022 年 12 月曝光，而原廠在今年 1 月公布燃油車型的資訊後，近日則再度公開 Kona Electric 純電車型的動力規格。

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第二代 Hyundai Kona Electric 提供 Standard 和 Long Range 兩種車型選擇。
第二代 Hyundai Kona Electric 將提供 Standard 和 Long Range 兩種車型選擇。Standard 車型配備 48.4kWh電池組，經過 WLTP 規範測試之下續航里程約為 342 公里，而 Long Range 車型則是配備 65.4 kWh 電池組，續航里程則有 490 公里表現。

Standard 和 Long Range 車型均配備前置電動馬達，前者最大輸出功率約為 114.6kW（154hp），後者最大輸出則有 160kW（214hp），扭力峰值均為 255Nm。而 Kona Electric 也搭載單踏板操作及i-Pedal 駕駛模式、智慧能源再生系統，可根據交通狀態自主調整剎車動能的回充量。

在充電表現方面，Kona Electric 直流快速充電器可以在大約 41 分鐘內將電量從  10% 充至 80%，不過官方並未透露其可以支援多少的充電功率。但官方也表示 Kona Electric 還具有電池預熱處理功能，確保車輛在低溫的環境下仍保有穩定的充電速度和續航里程，而充電蓋上亦有加熱功能，可在 -30°C 的低溫下運作。此外，近來可在電動車款上見到的 V2L 功能也應用在 Kona Electric 上，可替車主的電器設備或者家用電器充電，美規車型最大功率輸出為 1.63 kVA（歐洲車型則為 3.13 kVA）。

第二代 Hyundai Kona軸距相較於舊款增加了 60 mm 達到 2,660mm，Electric 車身總長增加了 150mm達到 4,355mm，寬度也來到 1,825mm，而車高則有 1,575mm 的表現。內裝部分採用雙 12.3 吋曲面螢幕構成，並配有環景監控、Bose Premium 音響系統和無線 (OTA) 線上更新等功能。

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