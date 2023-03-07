僅此一輛 / 融入禮服製程工藝　Rolls-Royce Phantom Syntopia 正式亮相

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外觀方面，Rolls-Royce Bespoke Collective 針對 Phantom Syntopia 開發了一種獨特的 Liquid Noir 烤漆，在陽光折射下呈現虹彩漸層般的視覺效果，從不同角度觀察時會呈現出紫色、藍色、洋紅色和金色，光調配出來就耗時約 3,000 小時。引擎蓋上擁有特殊的 Weaving Water 波浪圖案，原先鍍鉻處也以消光表面呈現，散發出濃濃神秘感。
內裝方面，Iris van Herpen 將高級時裝設計理念融入其中，進入車室即可看到上方著名的星光頂棚 (Starlight Headliner) 具有的 Weaving Water 設計，採用從 1,000 多張中挑選出來的單張完美皮革製成，精確對稱切割全部由手工完成，賦予猶如液體般的三維視覺感受，總共耗時 300 小時完成。同時，儀錶板畫廊 (Gallery) 以及可收折餐桌也同樣導入 Weaving Water 設計，前排座椅採用 Magic Grey高級真皮鋪陳，後排則使用特製的真絲混紡面料呈現有如夜間水面反射的光影。專門開發的氣味釋放裝置安裝在頭枕內，確保香味以適當劑量釋放，帶來持久、精緻的感官體驗。
動力系統方面，Rolls-Royce Phantom Series II 採用 BMW 集團提供的 N74B68 6.75 升雙渦輪增壓 V12汽油引擎，搭配 8 速 ZF 自排變速系統以達到後輪驅動，雖已經是小改款車型，但動力數據與 2017 年車系問世相同，共可輸出 563 匹最大馬力及 91.8kgm 最大扭力，0-100km/h 加速可在 5.4 秒達成，極速被電子限制在 250 km/h。
Rolls-Royce 旗下車款一直以來都是眾多達官顯要表露身分地位的移動載具，多樣化的客製化選項以及精湛造車工藝更如畫布般讓全球各地的車主們極盡所能地發揮想像力來與他人脫穎而出，甚至為忠誠的層峰客戶提供客製化車體的服務，如 Sweptail 及 Boat Tail 就是最好的範例。國內則由總代理盛惟導入 Phantom、Cullinan、Ghost 等房車及休旅車款，Wraith 及 Dawn 雙門車型則因純電跑車 Spectre 的問世而停止接單導入。