新臺幣 169.9 萬元起 / 三種等級編成　Hyundai Ioniq 6 於臺灣正式發表上市

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南陽實業總經理徐伯達 (右一)、南陽實業董事長吳清源 (右二)。Hyundai Ioniq 6 的車身尺碼為 4,855 × 1,880 × 1,495 mm，軸距則來到2,950 mm。做為一輛四門房車，整體設計承襲自 2020 年問世的 Prophecy 概念車，擁有相當流線的 Electrified Streamliner 轎跑造型，配有全新設計的品牌廠徽，前保險桿導入 AAF 智慧型進氣啟閉系統，輪拱側面具氣簾進氣口，車尾裝有大尺寸的擾流尾翼，車門把手則採隱藏式設計，使其擁有 0.21cd 風阻空氣力學表現，燈具亦整合了 Parametric Pixel 數位像素理念，足踏 18 至 20 吋低風阻造型鋁圈，烤漆提供「靜謐金」、「曜石黑」、「極地白」、「闇夜灰」四種車色選擇。
Hyundai Ioniq 6 車室以人為本概念貫穿，形成如同繭一般的駕駛/乘坐空間，同時採用永續皮革、回收塗料、PET 織料作為鋪陳 (EV600 以上等級可加價 2 萬選配米白色內裝)，前排配置全傾倒電動座椅 (附加熱 / 通風功能)，Column Rotary 旋鈕式電傳排檔桿位於雙輻多功能方向盤後方，中船下方擁有龐大置物空間。配備方面，具備雙 12.3 吋數位儀表、64 色雙色沉浸氣氛燈 (附車速連動)、Bose 高階音響系統等。安全科技方面，全車系標配 7 具輔助氣囊以及 Hyundai SmartSense主動安全科技 (達 Level 2 半自駕等級輔助系統)。
動力方面，套用高效能 E-GMP 模組化平台及電池電能管理技術，並劃分為電池容量 53kWh 的 EV400，最大馬力 149ps、最大扭力35.6kgm 以及電池容量 77.4kWh 的 EV600 與頂規 EV600 Performance，最大馬力分別為 225ps、321ps，最大扭力分別為 35.6kgm、61.9kgm，全車系適用廣泛 SAE J1772 及 CCS Combo1 充電規格以及支援最高 800V 電壓/相容 350kW 超高速充電設備。
根據 Hyundai Strategy 2025 品牌計畫，預計在 2025 年時售出 1 百萬輛純電動車，並取得 10% 的全球電動車市場佔有率，達成全球第三大環保車輛的製造商的目標，而 Ioniq 家族便是扮演舉足輕重的角色。繼 Ioniq 5 在 2021 年三月初國內上市，造成電動車市場龐大波動後，相信 Ioniq 6 前衛的外型及性能表現亦能帶來亮眼的表現。