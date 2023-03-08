超大全景天窗加持 第六代 Renault Espace 將於 3/28 登場

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全新一代 Renault Espace 將於 3/28 正式登場。車輛製造技術日益增進，全景天窗設計已經相當常見，不過 Renault 指出全新一代 Espace 將提供面積長 1.33 米、寬達 84 公分的全景天窗，光線能透過超過一平方米的面積，從官方釋出的照片來看其幾乎橫跨整個車頂，無論乘員坐在前排、後排甚至是第三排，都能夠享有優異的乘坐空間感。
據了解，全新第六代 Renault Espace 將採用 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟旗下的第三代 CMF-CD 模組化平台打造，產品定位將高於 Austral 並加大尺碼。外觀設計上雖然尚未完全透露，但可以預想其將擁有與 Renault Austral 相似的家族化造型，如車頭的全新扁平化廠徽、刀鋒式日行燈等，車側則具有高聳的腰線，車尾將配置雙 C 字型 LED 導光燈組，而車身總長度約為 4.72 公尺，相較於第五代的 MPV 車格縮短 14 公分，不過車身寬度則會進一步擴大來獲取更多的空間運用。
動力方面，推測將套用含有 12V 輕油電技術的 1.3 TCe 渦輪引擎、48V 輕油電技術的 1.2TCe 渦輪引擎以及頂級的 400V 架構 E-Tech 混合動力，底盤提供前驅車型或 4CONTROL Advanced 四驅車型，更可搭配四輪轉向系統。
Renault Escpace 獨霸歐陸大型休旅市場多年，然而對應 SUV 的熱潮也不得面臨轉型，至於未來的市場接受度如何，想必是未來值得關注的部分。