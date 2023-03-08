終於有自排了 Ford 宣布 Puma ST 追加 1.0 升渦輪輕油電動力

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Ford 宣布推出 Puma ST 1.0 EcoBoost mHEV 車型。Puma ST 1.0 EcoBoost mHEV 車型可發揮出 168 匹最大馬力，同時配有皮帶驅動發電機和 48V 鋰離子電池構成的輕度混合動力系統，而這組動力系統其實早已應用在 Puma 車系當中，根據車型等級不同亦有 123 匹及 153匹的馬力表現，而自排車型則在 2021 年登場，直到今年才正式應用在 ST 車型上。
不過 Ford 目前尚未透露新款 1.0 mHEV 車型的詳細規格，除了 144g/km 二氧化碳排放量低於 1.5 升車型之外，其 0-100km/h 加速表現也預期將比 ST-Line 車型的 9 秒更為優異，僅次於 ST 1.5 升車型的 6.7 秒。Puma ST 1.0 EcoBoost mHEV 目前在希臘市場的開價為 40,893 歐元，未來還將在其他歐盟國家登場。
Puma ST 在外觀上搭載了 Ford Performance 開發的專屬空力套件，透過重新設計的導流翼片、大型後尾翼可增加 80% 的下壓力，同時後保險桿也有專屬設計的空氣分流器，而蜂巢狀水箱護罩加大面積後則可提高引擎的散熱效率。另外 Puma ST 擁有六種車色選擇，包含 Agate Black、Desert Island Blue、Fantastic Red、Frozen White、Magnetic & bold 以及 ST 專有的 Mean Green，加上車頂、後視鏡、側裙以及尾翼都以黑色烤漆，並配置 19 吋胎圈使其更容易辨識出身分。
Ford Puma 首度於 2019 年 6 月時自過去的小跑車改以跨界休旅的姿態重返車壇，而 ST 性能版本則於 2020 年 9 月登場，接下來預期將在 2024 年推出中期改款車型，同時 EV 純電車型也在熱身當中，並且將正式接替 Fiesta 車系的地位。