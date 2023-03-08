「類天疱瘡」兩年內死亡高達5成　研究：糖尿病「這」藥罹病風險多2倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是類天疱瘡？ 有哪些症狀？「類天疱瘡」是長者最常見的自體免疫水疱疾病，會出現皮膚搔癢、水疱、破皮等症狀，需長期使用口服類固醇或是免疫抑制藥治療，若未有效控制導致大面積的水疱，容易破皮導致傷口產生。
吳貞宜醫師表示，大面積破皮傷口不僅相當疼痛，還會有感染風險，許多病人甚至會因感染而死亡，根據統計資料顯示，類天疱瘡死亡率相當的高，2年內死亡率就有50%，而隨著人口老化，近十年來罹病人數更增加2倍以上。
圖／類天疱瘡（臺北榮總提供）
臺北榮總皮膚部每月平均治療5位類天疱瘡住院患者，每人次住院天數約15天，吳貞宜醫師表示，榮總皮膚部團隊一直在對類天疱瘡進行研究，希望更了解這樣的疾病。
北榮研究證實 DPP4抑制劑增加罹病風險臺北榮總皮膚部團隊利用2007-2018年全國健保資料庫，針對國人資料進行長期追蹤、分析，探討類天疱瘡的危險因子、預後情況。
研究團隊將有吃二肽基肽酶-抑制劑（DPP4 inhibitor）抗糖尿病藥的糖尿病病人，與未吃肽基肽酶-抑制劑的糖尿病病人進行比較，發現有使用二肽基肽酶-抑制劑的病人，其類天疱瘡的罹病風險增加2倍以上。
吳貞宜醫師表示，雖然已有許多文獻指出，二肽基肽酶-抑制劑會增加類天疱瘡風險，但這些文獻都是國外資料，並沒有國人的資料，所以團隊使用全國健保資料庫，針對國人進行研究。
吳貞宜醫師提到，雖然目前研究尚未了解二肽基肽酶-抑制劑（DPP4 inhibitor）的藥物機轉與類天疱瘡致病機轉之間的關聯性，但69歲的男性個案在更換糖尿病藥物後，已持續追蹤五年，病況穩定，口服類固醇也已降至最低劑量，僅需每三個月回診即可。
此外，臺北榮總皮膚部研究也發現長期發炎的疾病，如異位性皮膚炎、乾癬、洗腎，會增加類天疱瘡發生的風險，而神經性腫瘤（如：腦癌）也會增加類天疱瘡的發生，這研究發現更是首次在文獻上被發表。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57058
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw