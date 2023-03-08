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「類天疱瘡」兩年內死亡高達5成　研究：糖尿病「這」藥罹病風險多2倍

「類天疱瘡」兩年內死亡高達5成　研究：糖尿病「這」藥罹病風險多2倍
「類天疱瘡」兩年內死亡高達5成　研究：糖尿病「這」藥罹病風險多2倍

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】一名69歲男性，全身皮膚紅疹，還出現大大小小的水疱，經皮膚切片、螢光檢查後，診斷為「類天疱瘡」。醫師發現病人患有糖尿病，而且正在服用二肽基肽酶-抑制劑（DPP4 inhibitor）抗糖尿病藥，更換藥物後，病況才獲得穩定控制。

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臺北榮總皮膚部光化學治療科主任吳貞宜醫師指出，根據國外研究顯示，二肽基肽酶-抑制劑會增加類天疱瘡風險，而榮總皮膚部團隊也以國人資料長期追蹤證實，使用二肽基肽酶-抑制劑的糖尿病病人會增加2倍以上的罹病風險。

什麼是類天疱瘡？　有哪些症狀？

「類天疱瘡」是長者最常見的自體免疫水疱疾病，會出現皮膚搔癢、水疱、破皮等症狀，需長期使用口服類固醇或是免疫抑制藥治療，若未有效控制導致大面積的水疱，容易破皮導致傷口產生。

吳貞宜醫師表示，大面積破皮傷口不僅相當疼痛，還會有感染風險，許多病人甚至會因感染而死亡，根據統計資料顯示，類天疱瘡死亡率相當的高，2年內死亡率就有50%，而隨著人口老化，近十年來罹病人數更增加2倍以上。

圖／類天疱瘡（臺北榮總提供）

臺北榮總皮膚部每月平均治療5位類天疱瘡住院患者，每人次住院天數約15天，吳貞宜醫師表示，榮總皮膚部團隊一直在對類天疱瘡進行研究，希望更了解這樣的疾病。

北榮研究證實　DPP4抑制劑增加罹病風險

臺北榮總皮膚部團隊利用2007-2018年全國健保資料庫，針對國人資料進行長期追蹤、分析，探討類天疱瘡的危險因子、預後情況。

研究團隊將有吃二肽基肽酶-抑制劑（DPP4 inhibitor）抗糖尿病藥的糖尿病病人，與未吃肽基肽酶-抑制劑的糖尿病病人進行比較，發現有使用二肽基肽酶-抑制劑的病人，其類天疱瘡的罹病風險增加2倍以上。

吳貞宜醫師表示，雖然已有許多文獻指出，二肽基肽酶-抑制劑會增加類天疱瘡風險，但這些文獻都是國外資料，並沒有國人的資料，所以團隊使用全國健保資料庫，針對國人進行研究。

吳貞宜醫師提到，雖然目前研究尚未了解二肽基肽酶-抑制劑（DPP4 inhibitor）的藥物機轉與類天疱瘡致病機轉之間的關聯性，但69歲的男性個案在更換糖尿病藥物後，已持續追蹤五年，病況穩定，口服類固醇也已降至最低劑量，僅需每三個月回診即可。

此外，臺北榮總皮膚部研究也發現長期發炎的疾病，如異位性皮膚炎、乾癬、洗腎，會增加類天疱瘡發生的風險，而神經性腫瘤（如：腦癌）也會增加類天疱瘡的發生，這研究發現更是首次在文獻上被發表。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57058

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