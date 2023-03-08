增列多項安全輔助系統 / 純電版本現身　全新第七代 Isuzu Elf 問世

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第七代 Isuzu Elf 採用 “PLEASURE to CARRY” 概念作為外觀設計主軸，前臉導入猶如 D-Max 皮卡的大型水箱護罩造型，垂直的大燈組更擁有 LED 日行燈點綴，相較於上一代可以明顯感受到更加現代化的差異。為了提高駕駛的舒適度並有效減輕疲勞，車室亦經過全面革新，頭部、前方和側面的空間都更加寬闊，裝載 7 吋儀表附液晶顯示幕並提供更多儲物空間，座椅更標準配備扶手及電動加熱等舒適設備。
Isuzu 也導入 Pre-collision Braking System 主動式撞擊預防系統、Full Speed Range Adaptive Cruise Control 定速巡航系統、Lane Keep Assist 車道維持輔助系統、駕駛狀態監控、自動緊急煞車、自適應遠近光燈調整、交通標誌識別輔助、智能限速器、前方盲點偵測等駕駛輔助配備，增加司機在運送時的安全性。
性能方面，搭載 4JZ1-TCS 渦輪增壓共軌柴油引擎，配合上全新開發的 Smooth Intelligent TransMission (ISIM) 9 速雙離合 (DCT) 變速箱，能夠保持低轉速以提高燃油效率，並通過降低噪音來緩解駕駛疲勞，同時可實現快速換檔，減少換檔過程中的扭矩損失和換檔頓挫，最高可輸出 110kW (150PS) 最大馬力。尚未正式推出的 Elf EV 最多可安裝 5 個電池組，個別容量為 20 kWh，但目前官方尚未公布續航里程等相關數據。
國內市場方面，Isuzu 品牌是由台北合眾汽車作為唯一的總代理，去年 5 月發表包括 F 系列 FVR 11 噸及 18.5噸，以及 N 系列 7.5 噸及 9.5 噸橫跨多種級距的六期新車，8 月又帶來 NLR 5 噸及 NMR 6.5 噸，滿足商用車客戶的不同需求。