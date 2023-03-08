南陽實業預告Hyundai油電Tucson L第二季、大改款Kona第四季陸續登台，強勢挑戰連續四年正成長

增列多項安全輔助系統 / 純電版本現身　全新第七代 Isuzu Elf 問世

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Isuzu Motors 近日宣布針對旗下 Elf 車型 (日本市場以外稱作 N-Series及 F-Series) 推出第七世代大改款，這是第六代 Elf 問世後 17 年 (2006 年問世) 來首次重大革新，增列多項行車安全系統以及全電動車型。F-Series 計畫將於 2023 年夏季推出，含稅後建議售價為 6,481,200 日元 (約合新臺幣 145 萬元) 起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第七代 Isuzu Elf
第七代 Isuzu Elf
第七代 Isuzu Elf 採用 “PLEASURE to CARRY” 概念作為外觀設計主軸，前臉導入猶如 D-Max 皮卡的大型水箱護罩造型，垂直的大燈組更擁有 LED 日行燈點綴，相較於上一代可以明顯感受到更加現代化的差異。為了提高駕駛的舒適度並有效減輕疲勞，車室亦經過全面革新，頭部、前方和側面的空間都更加寬闊，裝載 7 吋儀表附液晶顯示幕並提供更多儲物空間，座椅更標準配備扶手及電動加熱等舒適設備。

第七代 Isuzu Elf
第七代 Isuzu Elf
第七代 Isuzu Elf
第七代 Isuzu Elf
Isuzu 也導入 Pre-collision Braking System 主動式撞擊預防系統、Fu​​ll Speed Range Adaptive Cruise Control 定速巡航系統、Lane Keep Assist 車道維持輔助系統、駕駛狀態監控、自動緊急煞車、自適應遠近光燈調整、交通標誌識別輔助、智能限速器、前方盲點偵測等駕駛輔助配備，增加司機在運送時的安全性。

第七代 Isuzu Elf
第七代 Isuzu Elf
性能方面，搭載 4JZ1-TCS 渦輪增壓共軌柴油引擎，配合上全新開發的 Smooth Intelligent TransMission (ISIM) 9 速雙離合 (DCT) 變速箱，能夠保持低轉速以提高燃油效率，並通過降低噪音來緩解駕駛疲勞，同時可實現快速換檔，減少換檔過程中的扭矩損失和換檔頓挫，最高可輸出 110kW (150PS) 最大馬力。尚未正式推出的 Elf EV 最多可安裝 5 個電池組，個別容量為 20 kWh，但目前官方尚未公布續航里程等相關數據。

國內市場方面，Isuzu 品牌是由台北合眾汽車作為唯一的總代理，去年 5 月發表包括 F 系列 FVR 11 噸及 18.5噸，以及 N 系列 7.5 噸及 9.5 噸橫跨多種級距的六期新車，8 月又帶來 NLR 5 噸及 NMR 6.5 噸，滿足商用車客戶的不同需求。

第七代 Isuzu Elf
第七代 Isuzu Elf

新世代電動Mini Cooper動力與上市時程曝光

預計 6 月開始參賽 Maserati MC20 GT2 正式亮相

Renault Espace六代車型即將發表，吸睛重點是同級最大的全景天窗

Maserati MC20 GT2廠車積極測試中，以備戰重返6月首戰GT2賽事

我是廣告 請繼續往下閱讀