超過千匹馬力！　新一代 Lamborghini 旗艦超跑動力資訊曝光

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LB744 持續搭載 6.5 升自然進氣 V 型 12 缸汽油引擎，總重量僅為 218 公斤 (比 Aventador 輕 17 公斤)，氣缸進氣管經過重新設計，以增加空氣供應並確保燃燒室中的最佳氣流，新的燃燒系統還具有更高的壓縮比 12.6:1，可在 9,250rpm 時輸出 825 匹最大馬力，於 6,750rpm 則可產生 725Nm 峰值扭力，是 Lamborghini 有史以來輸出功率最高的 V12 引擎。另外也配上最新開發的 8 速雙離合變速箱 (DCT)，除了重量更輕以外，還提供 “Continuous downshifting” 連續降檔功能，駕駛只需按住左撥片即可降下多個檔位，達到人車一體的駕馭感受。
從官方釋出的圖片可以看出，LB744 依然採用後中置引擎配置，前軸具有兩組馬達，後軸則為單組，可分別提供 110kW/150Nm，以此達到四輪驅動，同時也讓 LB744 擁有 1,015 匹的最大綜效馬力。底盤中央作為 3.8 kWh 鋰離子電池組，長寬高為1,550x301x240mm，具有出色的車體配重，可支援高達 7 kW 充電功率，充滿電僅需 30 分鐘完成，透過前軸動能回收系統則僅需 6 分鐘。
根據品牌 Direzione Cor Tauri 電動化策略，今年 (2023) 推出第一款量產油電車型後，2024 年全車系將採用混合動力，2025 年減少 50% 碳排放，並在 2028 年公布品牌首部全電動量產車型。而究竟 LB744 的廬山真面目是什麼，本站將持續追蹤，並在正式亮相時提供報導。