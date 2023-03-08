肛門疼痛排便困難　醫生食指摸到腫瘤已是大腸癌二期

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出現血便問題 提高警覺就醫大腸癌為國內十大癌症之首，因為沒有明顯症狀，也被稱為沉默的殺手。根據統計大腸癌多好發於50-80歲之間，為了喚起民眾對自我健康的重視，門諾醫院一般外科醫師楊晉瑞特地前進社區，就大腸癌的症狀、危險因子以及治療方式等進行說明，提醒長輩除了注意自身健康，更要時時檢查自己的糞便，若出現血便、大便形狀、排便習慣改變、下腹不適等症狀應提高警覺盡快就醫。
楊晉瑞醫師表示，大腸癌發生的主要原因除了家族遺傳史，跟平常的飲食、運動習慣有著密不可分的關係，尤其現代人受到飲食西化的影響，高油高鹽再加上纖維攝取不足、缺乏運動等造成排便不規律，一旦出現相關症狀時，通常已罹患大腸癌，因此，除了注意身體所發出的警訊，50-74歲的民眾應善加利用國健署補助每2年1次的免費糞便潛血檢查，同時建議50歲以上的民眾，每隔3-5年應安排大腸鏡檢查，以利早期發現早期治療。
及早發現癌變 馬上治療有效楊晉瑞醫師指出，目前並沒有任何醫學統計證明，吃肉鬆與大腸癌有絕對的關係，但肉鬆畢竟是加工品，又經過高溫烹煮，所以多少讓人產生疑慮，如果只是早餐時少量配稀飯並不一定會造成很大的風險，除非是三餐都吃很大量的肉鬆，就真的必須要注意。楊晉瑞醫師說，排便形狀改變只是大腸癌症狀的其中一項，其他如腹部慢性疼痛、貧血、排便頻率減少、體重減輕等都是觀察指標，一旦身體有警訊，應盡快就醫以免錯失治療時機。
大腸癌的診斷以肛門指診、糞便潛血以及大腸鏡檢查最為常見，一旦高度懷疑就會做病理切片，才能知道是大腸瘜肉還是有惡性風險。其治療方式則以手術、藥物以及放射線治療三種。由於大腸癌初期的治癒率相當高，因此醫師呼籲民眾應定期篩檢，唯有提早發現癌前病變，馬上治療，才能避免復發，順利完成治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56963
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