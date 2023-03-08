新臺幣 106.9 萬元起　MG HS 2.0T AWD 正式登臺

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MG Taiwan 董事長錢經武先生（左）、MG Taiwan 總經理陳宗裕先生（右）。MG HS 2.0 與先前導入的 1.5L 版本在外觀上的差異並不明顯，同樣擁有相當運動化的設計語彙，車頭採用大面積直瀑式水箱護罩搭配賽道之眼的 LED 大燈組，後方配備了辨識度極高的立體式聚能 LED 尾燈以及鍍鉻雙出尾管，而 Trophy 專屬套件更包含燻黑進氣壩、燻黑前保桿鉗、燻黑後視鏡、運動化紅色卡鉗、燻黑鯊魚鰭天線、燻黑車頂行李架等，最後再搭配 19 吋戰斧式輪圈。烤漆選擇有電掣白、風馳紅、掠影黑三種車色。
車室採用夜幕黑的顏色配置，映入眼簾的是附有電動調整以及加熱功能的一體式賽車座椅，駕駛前方具有 3 輻式非真圓多功能方向盤 (附換檔撥片)，12.3 吋全液晶虛數位虛擬儀表板右方為 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，另外還有 256 色環艙氣氛燈、Bose 劇院級環艙音響、銀翼電子排檔桿、Auto Hold 智慧自動駐車功能、手機無線充電盤、Push Start 引擎一鍵啟閉系統、沉浸式全景天窗 (附電動遮陽簾及防夾功能)、雙區恆溫空調、後座冷氣出風口、後排多段式可調座椅、後座 6/4 分離傾倒、Apple CarPlay、Android Auto 等，並標準配備 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助。
動力方面，搭載 MEGA Tech 2.0T 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎搭配 MEGA Tech 6 速 DCT 濕式雙離合器變速箱，擁有 223ps/5,300rpm 最大馬力及 37.8kgm/2,000~4,000rpm 峰值扭力，提供 Start-Stop智慧啟停系統及 5 種 Drive Mode 多重駕馭模式 (Super Sport / Sport / Normal / Eco / Custom)。標配的 AWD 智能四驅系統可於 0.1 秒內自動智慧切換前輪驅動或四輪驅動模式，同時擁有 HDC 陡坡緩降控制系統和手動 Lock 鎖定功能，在時速 60 公里內可強制切換四輪驅動模式。
MG 品牌自 2022 年 7 月宣告重返臺灣市場後就以 HS 休旅車型打頭陣，並同時引進了 1.5 汽油版以及插電式油電混合車型 (PHEV)，上市後就受到消費者們的熱烈歡迎，話題性不在話下。而這次更加碼導入 2.0 汽油動力，以更強大的性能吸引中型 SUV 潛在買家，產品佈局也更加完善。