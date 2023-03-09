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下壓力更強 Alpine 將推 A110 GT4 Evo 參加爬山賽

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Alpine 近日公開全新 A110 GT4 Evo賽車預告圖片，預計將在 6 月 23 日參加 2023 年 Pikes Peak International Hill Climb 派克峰國際爬山賽。

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Alpine 宣布將推出 lpine A110 GT4 Evo 參加今年度的派克峰國際爬山賽。
全新的 Alpine A110 GT4 Evo 將參加 Time Attack 1 組別，採用後輪驅動設定。從官方公布的照片當中可以觀察出其輪廓有重大的變化，最顯眼之處在於車輛後方加入了超大型的尾翼設計，Alpine指出其將提供新車更強大的下壓力，可使車輛更加穩固的貼緊地面。

Alpine A110 GT4 Evo 預計將由駕駛 Alpine A110 Rally 獲得 2022 FIA R-GT Cup 賽事冠軍的 Raphaël Astier 來參賽，其已經有四次參加派克峰國際爬山賽的經驗，亦曾在 Time Attack 1 組當中創下紀錄。

Alpine A110 GT4
創立於 1955年 的 Alpine 在歷史上以生產輕量化跑車而聞名，經典的 A110 曾在 70 年代大放異彩，獲得無數的獎項，包括 Monte Carlo 拉力賽冠軍、WRC 世界拉力錦標賽冠軍，在被 Renault 收購後也獲得資金援助研發出了 Alpine A442 也獲得 Le Mans 利曼 24 小時耐力賽冠軍。

不過 Alpine 在 90 年代時因為銷量等原因淡出車壇，但在 2017 年日內瓦車展上，Alpine 以全新 A110 跑車宣告品牌復活，搭載 1.8T 四缸引擎，搭配 Getrag 7 速濕式雙離合變速箱，最大輸出為 252PS、峰值扭力 320Nm，0-100km/h 加速時間僅為 4.5 秒，裝備重量僅為 1.1 噸，成為雙門跑車市場中相當獨特的選擇。

Alpine A110 GT4
另外在隨著 Renault 母集團的純電策略，Alpine 亦將走向純電化發展，同時原廠亦決定將 Alpine 取代 Renault Sport 部門，成為Renault 未來性能車款的象徵，因此相信Alpine 依舊會持續推出不同定位的性能車款，同時活耀於賽車活動上。

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