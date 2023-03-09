雙電動馬達、續航里程超過 438 公里 Mini Countryman EV 將在明年 2 月登場

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新一代 Mini Countryman 車系將在德國錫來比工廠量產。BMW 已宣告新款 Mini Countryman 將在德國工廠量產，與第三代 BMW X1（以及 iX1）共享 FAAR 平台打造，根據官方公佈的原型車可以觀察出其基本的輪廓與細節。車頭部分延續去年發表的 Concept Aceman 的設計元素，包含更加方正的頭燈組造型，車身雖然保有 Mini家族的圓潤化導角設計，但整體看上去卻更加方正許多，更朝向傳統 SUV 的車格邁進。
Mini 將在 2 年內推出三款純電車型。另外 Countryman Electric 預計將提供兩種電池選擇，Countryman E 入門車型為 54kWh，頂規的 Countryman SE 則為 64kWh。動力上 Countryman E 採用單顆馬達設定，最大馬力約為 188 匹、SE 車型則為雙馬達系統，可發揮出 268 匹最大馬力。續航上雖然未有明確資訊，但依照兄弟車 iX1 的 438 公里表現來看，兩者的表現應該不會差太大。另外也有消息稱 JCW 性能版也會以純電車的身分登場，將帶來更獨特的外型元素與性能表現。
Mini Countryman 車系自誕生以來，憑藉保有Mini 獨有的俏皮外型設計及駕乘樂趣，並加入靈活大空間元素，受到不少追求個性化買家的青睞。Mini Countryman Electric 在明年 2 月亮相後，後續將在同年 5 月發表 Cooper Electric，7 月為 Cooper 燃油車型，而 Aceman 則預計在 2025 年 1 月登場。