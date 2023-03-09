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新一代 Volvo XC60 雙生車 Lynk&Co 08 預告 3/30 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Lynk&Co 旗下第七款新車 08 SUV 即將在 3/30 正式亮相，日前官方也正式公開首波預告，透露新車將搭載與新一代 Volvo XC60 相同的 CMA2.0 架構打造，預計於 2023 下半年在中國大陸市場銷售。而原廠也計劃從 2024 年開始出口至歐洲等主要汽車市場販售。

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Lynk&Co 08 將成為品牌第七款車型。
Lynk&Co 08 定位在中型五人座 SUV，其外觀設計取自於 Lynk&Co於 2022 年 6 月發表的 The Next Day 概念車元素，於車頭前端導入不同長度條狀式的 LED 日行燈組，而大燈則落在保桿上緣的兩側，造型也較以往 Lynk&Co 其他車款來的狹長許多，塑造出更為科技的感受。車尾部分官方也透露其尾燈組延續條狀的概念，並從後方延伸至後葉子板上。

內裝方面，Lynk&Co 08 最大亮點在於中控台上導入內建 Flyme Auto魅族車機系統，除了延續從手機上延伸而來的操作介面，亦支援手機互聯，同時還擁有深度整合第三方App介面等機能。另外從官方公開的照片當中還可以看到中控台整體鋪陳相當簡潔，同時方向盤前方未有傳統儀表板設計，預期將會搭配 HUD 抬頭顯示器的機能。

動力上，Lynk&Co 08 將提供最新型的 E-Motive 混合動力系統，結合了 1.5 升渦輪增壓三缸汽油引擎和 DHT 變速箱，提供不同的動力輸出和電動馬達、電池的組合。E-Motive 系統將有兩款型式，第一款稱作 EM-F，引擎能替電池模組充電，電池又能直接帶電給電動馬達，而第二款則稱為 EM-P，為較常見的插電式混合動力系統，電池能支援 50kW 的充電功率，並提供更優異的續航里程。

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