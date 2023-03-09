增加插電式油電車型　小改款 Mercedes-Benz GLE / GLE Coupé 車系於德國市場展開接單

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小改款 GLE / GLE Coupé 車系在外觀上有著更貼近品牌最新風格的設計，全新的前保險桿加入更多層次，頭燈內部的 LED 日行燈將取消現有的四道抓痕設計，改以單調式的造型呈現，標準頭燈還多出兩個光點，而若選配 MULTIBEAM LED 則有四個光點。水箱護罩也融合新世代家族造型特徵三芒星的樣式，內部也多了單條鍍鉻橫柵點綴。尾燈的內部構造同樣經過重新修飾，在 GLE 上，燈條由兩個水平模具組成，在 GLE Coupé 上則為兩個燈條。
針對訴求跑格的 GLE Coupé，本次 Mercedes-Benz 將 AMG Line 外觀套件列為其標準配備，包含有 Mercedes-Benz 圖案的鍍鉻菱形水箱罩、鍍鉻元素的 AMG 前下巴、與車身相同顏色的 AMG 側門板和輪拱飾板，以及空氣分流器設計的 AMG 下擾流，同時還採用了全新的 21 吋輪圈造型。
內裝方面，小改款 GLE / GLE Coupé 車系均搭載最新一代方向盤，上方採用觸控式操作，可透過兩側的功能區域操縱液晶螢幕及中控多媒體螢幕。而中控台上的冷氣出風口過往都是黑色的設計，不過現在則加入與 Mercedes-Maybach GLS 相同的金屬鍍鋅材質。
動力配置方面，小改款 GLE / GLE Coupé 車系最大的變革在於導入全新的 PHEV 插電式油電混合動力的選項，具有汽油 GLE 400 e 4MATIC 以及柴油 GLE 350 de 4MATIC 兩種選項，前者採用 2.0 升渦輪四缸汽油引擎 (252hp) 搭配 100kW 的電動馬達，可發揮出 280kW (381hp) 綜效輸出，綜效扭力為 600 Nm，可於 6.1 秒內完成 0-100km/h加速，結合 31.2kWh 電池組其純電續航里程約為 98-107公里 (WLTP) 之間；後者則搭載2.0 升渦輪四缸柴油引擎 (197hp)，在搭配與前者相同的電動模組架構之下，其綜效輸出為 245kW (333hp)、峰值扭力 750Nm，可於 6.9 秒內完成 0-100km/h加速，純電里程則為 94-109 公里 (WLTP)。而 PHEV 車型統一提供一組 11 kW 充電器，可用於家用交流電源充電，原廠亦提供 60 kW 直流快速充電器供車主選配。
而 Mercedes-AMG 旗下的 GLE 53 採用 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕油電，可輸出 435hp (48V +22hp) 最大馬力及 560Nm (48V +200Nm) 峰值扭力，GLE 63 S 採用 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕油電，可輸出 612hp (48V +22hp) 最大馬力及 850Nm (48V+ 250Nm) 峰值扭力，兩者均採用 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 變速箱及 AMG Performance 4MATIC+ 四輪驅動系統。
現行第二世代 GLE 車系於 2018 年 9 月發表，並於 2019 年 6 月導入國內，而 GLE Coupé 則在 2019 年 8 月發表，並在 2020 年 8 月導入國內，經歷數個銷售年度後，預料小改款車型將隨台灣賓士現有車型去化完成後，積極引進國內，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請留意。